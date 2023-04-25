【五一黃金周】徐英偉指酒店訂房率已達7成多　内地自由行佔多數平均留兩日

▲ 香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉（資料圖片）

疫情後的首個五一黃金周將至，香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉在港台節目《千禧年代》表示，截至本月中，五一黃金周酒店訂房率大約7成多，人流較旺的地區，例如旺角及尖沙咀的酒店預訂率最多。惟他認為，酒店訂房速度還未恢復至疫情水平，主要由於航班的客運量還未恢復至最大水平。

徐英偉表示，今個黃金周主要為内地散客及自由行旅客為主，平均逗留兩天，部分會順道到大灣區旅游。他認為，目前航班次數及客運量還未完全回復至疫情前的水平，故此較難吸引中長途旅客。

被問到早前有報道指黃金周的酒店房價過高，會否削弱競爭力，徐英偉回應指，内地旅客的消費力強，網絡透明度高，相比東南三亞及北京的酒店房價，與本港房價相若，故强調香港仍具競爭力。

香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷表示，按目前數據顯示，估計黃金周屆時每日約有100多至200團旅客訪港，與疫情前仍相差甚遠。他以2019年情況比較，當時黃金周每日有500至600團，他說，業界人手非常不足，亦擔心旅遊旺季後是否仍有很多旅客，尤其航空公司的運載力未完全恢復，東南亞及外國客量未回復，期望政府協助業界做好長遠的人手規劃。

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責任編輯：李芷玲