【賭王千金】何超瓊曾因賭王女兒身份成事業阻礙　爆父親何鴻燊愛講笑話氹兒女

▲ 何超瓊曾因「賭王千金」身份而遭偏見！

已故賭王何鴻燊一共有16名子女，當中二房長女何超瓊可說最能幹，早被譽為「賭王接班人」，近年更成為政商界大人物。

何超瓊近日接受內地節目《共同說》的訪問，分享跟賭王父親的相處點滴，但原來「賭王千金」身份曾為她帶來壓力與阻礙，早年更一度找不到工作。

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▲ 何超璦罕有接受訪問。（取自微博）

讚老父性格樂觀

何超瓊自細已深得父親寵愛，當年何鴻燊曾揚言「所有女兒中，只得Pansy跟我最相像。」，在訪談裡，Pansy被問到從父親身上學懂了甚麼。

Pansy說：「他永遠最樂觀，任何事情都說沒事的，所有的問題明天就會解決的。因為為甚麼，反正明天已經是一個新的開始，你永遠去想昨天的問題，那你怎麼迎來新的一天呢？」

何鴻燊向來為人幽默，原來對著子女也愛說笑，Pansy笑說：「他喜愛講笑話，帶我們出去，在學校無論是吃了甚麼悶棍，他說好了好了，我們出去玩、出去喝茶，那就很快沒事了。」

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「賭王千金」成事業障礙

當年於美國修讀商學院的Pansy，25歲時回港成立了「天機」公關公司，出身名門望族，對此Pansy承認外間難免對自己有偏見，

她說：「我不希望使用父親資源，很想去證明自己是有能力，但我很快已發現很難。每次我自我介紹時，他們第一句說『我懂啦，你是何鴻燊的女兒嘛』，所以當時沒有人給我一個工作的。」

其後父親興建了澳門旅遊塔，Pansy主動向老父爭取管理權，最後搞到有聲有色，早年曾邀國際品牌Chanel於澳門旅遊塔舉行時裝騷，成功證明了自己的實力。

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母親藍瓊纓教導有方

不過問到Pansy對其影響最大的人，她指是母親藍瓊纓。Pansy表示母親是其毅力的主要來源，她說：「小時候她就跟我們說，我肯定是最愛你們的人，我永遠都是你們的後盾，但是你們不能認為所有的問題都是我去為你解決。」

當在外面吃虧或生氣時，問到母親會否安慰他們時，何超瓊笑說：「她嚴厲的，她肯定不會安慰我們，她還要說，你回去想好呀，你為甚麼會落得這樣一個下場！」

Pansy續說：「她就是讓你自身重新去組織整個事情，那你不要發甚麼脾氣呀！首次你要很邏輯去分辦是非。」

▲ 何超瓊跟母親藍瓊纓。（影片截圖）

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大家姐要做好榜樣

說到成為家族裡的大家姐，家裡近年面對很多變化，對此Pansy說：「所謂的家姐，只是多一點點責任，而且要做一個好的榜樣。」

問及若果弟妹不聽話會如何處理，Pansy說：「很多時候的所謂不聽話或不合作，其實每個人也有自身的想法，他也希望在中間有所表現呀！那我們就看誰可以擔當一些工作或角色。」

主持人問到會否覺得累，或許情緒來到想哭一場，Pansy坦言遇到壓力或者不開心時也會想哭。她說：「但是我從來不會感到沮喪，然後要放棄，這是我們家裡的一種訓練，就是你愈遇到問題時，就要愈勇敢地直接地去解決問題，第二天你起來，又是一個新征程。」

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