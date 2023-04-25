【北上求醫】港女大讚深圳醫院求診快靚正　診金+7日藥費只需$205

香港人常抱怨「得閒死唔得閒病」，公立醫院人手長期不足、床位爆滿，且輪候時間長；私家醫院雖然效率較高，但就被詬病收費昂貴。近日就有港女在社交平台上分享自己到深圳求醫的經歷，表示從登記到取藥「全程差不多不用等」，大讚當地醫療「快靚正」。

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該名網民18日於Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」發文，分享自己前往香港大學深圳醫院中醫門診求醫的經歷，並附上影片作參考。她表示，乘坐地鐵在深圳灣公園站D1出口步行10分鐘，便能到達醫院門診部。於門口領取籌號後，按號碼到登記處出示身分證、回鄉證、聯絡電話及地址辦理登記手續，再交付人民幣100元診金（約港幣114元），之後便可以到中醫部見醫生。

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事主分享，醫生替她把脈後開出7日份量、每天兩包一共14包的沖劑藥方，藥費僅為80元人民幣（約港幣91元），全部收費約205元港幣。樓主因肩痛問題額外要求推拿服務，由中醫親自為她推拿30分鐘，收費為150元人民幣（約港幣171元）。

樓主表示，整個求診過程從登記到取藥在2小時內全部完成，基本上無須等候，又指出醫院裏除了中醫外，亦有許多不同西醫部門可以作檢查。她讚嘆：

這次經歷感覺到深圳嘅速度，快，靚正！

貼文引起不少網民討論，不少人對當地藥費比香港便宜不少感到驚訝，亦有人認為深圳醫護已超越香港，指家人之前欲入住東區醫院，結果醫院已「住到行唔到，要抬去舂磡角」。

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責任編輯：羅嘉欣