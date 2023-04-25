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【網絡騙案】網絡陷阱教師培訓研討會5月初舉行　4大重點涉傳授防騙貼士

社會 13:09 2023/04/25

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

近網絡騙案不斷攀升，騙徒的手法層出不窮，教育局聯同警務處推出「最新網絡陷阱教師培訓」研討會第二場，將於5月初舉行，屆時會有教育局、網罪科、中小學及Microsoft 香港代表分享，教授最新網絡陷阱手法和實例，以及分享青少年誤墮網絡陷阱的機會。

教育局與警務處網罪科共同編製了《網絡安全及科技罪案相關資訊》學與教資源，包括教學示例、簡報及工作紙供教師參考及使用，並於今年二月舉行了首場教師培訓研討會，反應熱烈，有見及此，雙方再共同籌辦第二場研討會。

研討會詳情如下：

日期：2023-05-05 (星期五)

時間：9:00 – 12:00 (小學) /14:30 – 17:30 (中學)

模式：線上 (Zoom)

持續專業發展時數: 3小時

TCS 課程編號：CSD020230316 / CSD020230318

重點內容：

  • 最新針對青少年的網絡陷阱手法和案例
  • 預防網上騙案 / 數碼安全貼士
  • 如何保護網上個人私隱和學校支援方法
  • 使用中小學教材分享

報名連結（小學）：

https://tcs.edb.gov.hk/....../prev....../forPortal.htm......

報名連結（中學）：

https://tcs.edb.gov.hk/....../prev....../forPortal.htm......

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責任編輯：陳麗娜

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