【DSE2023】文憑試中文科開考　121名確診考生使用指定試場

▲ 文憑試主科開考第4日，累計46名確診SEN考生使用指定試場。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）已於上周五（21日）開考，惟亦有不少考生染上新冠病毒，需使用考評局於新蒲崗設立的「指定試場」，日前有指該指定試場拒收確診特殊教育需要（SEN）考生。教育局副局長施俊輝今日（25日）表示，開考以來4個考試日，在「指定試場」應考的確診SEN考生共有46人次。考評局亦公布，今日中文科閱讀卷及寫作卷考試，單日共有121名確診到指定試場應考。

考評局表示，今日舉行的中國語文科卷一及卷二考試，約有44,900名考生報考，合共設有504個禮堂試場、370個課室試場及597個為特殊教育需要考生而設的特別試場。日有121名確診冠狀病毒病的考生，於指定試場應考文憑試，當中28名考生於今早聯絡考評局，申請並獲安排今日到指定試場應考。

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由於確診考生將不獲准進入一般試場，故核酸或快測陽性的考生如果想繼續參加考試，必須到考評局位於九龍新蒲崗景福街96號的「指定試場」進行考試。

如果在考試日之前確診，考生要盡快聯絡考評局公開考試資訊中心，表明考生身分及要求到「指定試場」應考。如果考試當日發現確診，考生就必須在當日早上7時半之前致電熱線或透過電郵通知考評局。確診考生要按考試時間自行到達「指定試場」，並提供覆蓋考試日期的有效確診證明。

若有特殊教育需要（SEN）的考生要於「指定試場」應試，亦須根據上述流程預先聯絡考評局，而考評局會為他們提供一些獲審批的特別考試安排。

因筆試不會有補考安排，如果確診考生身體情況不適合考試，可以向考評局申請成績評估。

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記者：黃穎津