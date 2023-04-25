  • 22°C
香港時間 : 2023425日 (週二) 14:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【DSE2023】文憑試主科開考第4日　有121名確診考生使用指定試場

社會 13:10 2023/04/25

分享：

分享：

熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

文憑試主科開考第4日，累計46名確診SEN考生使用指定試場。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）已於日前開考，惟亦有不少考生染上新冠肺炎，考評局就此推出特別應考安排。截至今日（25日），於「指定試場」應考的SEN考生共有46人次。

由於確診考生將不獲准進入一般試場，故核酸或快測陽性的考生如果想繼續參加考試，必須到考評局位於九龍新蒲崗景福街96號的「指定試場」進行考試。

如果在考試日之前確診，考生要盡快聯絡考評局公開考試資訊中心，表明考生身分及要求到「指定試場」應考。

如果考試當日發現確診，考生就必須在當日早上7時半之前致電熱線或透過電郵通知考評局。

確診考生要按考試時間自行到達「指定試場」，並提供覆蓋考試日期的有效確診證明。

若有特殊教育需要（SEN）的考生要於「指定試場」應試，亦須根據上述流程預先聯絡考評局，而考評局會為他們提供一些獲審批的特別考試安排。

因筆試不會有補考安排，如果確診考生身體情況不適合考試，可以向考評局申請成績評估。

另外，今日舉行的中國語文科卷一及卷二考試，約有44,900名考生報考，合共設有504個禮堂試場、370個課室試場及597個為特殊教育需要考生而設的特別試場。

考評局表示，今日有121名確診冠狀病毒病的考生於考評局「指定試場」應考文憑試，當中28名考生於今早聯絡考評局，申請並獲安排今日到「指定試場」應考。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【五一黃金周】徐英偉指酒店訂房率已達7成多　内地自由行佔多數平均留兩日
今日 12:33
【五一黃金周】徐英偉指酒店訂房率已達7成多　内地自由行佔多數平均留兩日
【居屋2023】9千伙居屋5月中推售　62折屬啟德安達臣市區盤
今日 11:30
【居屋2023】9千伙居屋5月中推售　62折屬啟德安達臣市區盤
【DSE2023】中文閱讀卷引台灣作家陳列及簡媜文章　文言文考問紀曉嵐《閱微草堂筆記》
今日 12:04
【DSE2023】中文閱讀卷引台灣作家陳列及簡媜文章　文言文考問紀曉嵐《閱微草堂筆記》
【DSE2023】中文作文卷考「百感交集的聚餐」　另談忽略日常生活中的美好
今日 13:15
【DSE2023】中文作文卷考「百感交集的聚餐」　另談忽略日常生活中的美好

你可能感興趣

【五一黃金周】徐英偉指酒店訂房率已達7成多　内地自由行佔多數平均留兩日
今日 12:33
【五一黃金周】徐英偉指酒店訂房率已達7成多　内地自由行佔多數平均留兩日
【居屋2023】9千伙居屋5月中推售　62折屬啟德安達臣市區盤
今日 11:30
【居屋2023】9千伙居屋5月中推售　62折屬啟德安達臣市區盤
【DSE2023】中文閱讀卷引台灣作家陳列及簡媜文章　文言文考問紀曉嵐《閱微草堂筆記》
今日 12:04
【DSE2023】中文閱讀卷引台灣作家陳列及簡媜文章　文言文考問紀曉嵐《閱微草堂筆記》
中小學教育 九龍 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 DSE 新蒲崗 SEN

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
18:09 2023/04/12
【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
12:21 2023/04/18
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命
12:08 2023/03/11
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命