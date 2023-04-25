【宅男女神】曾淑雅身材弗爆有原因　狂派福利超吸睛【多圖】

▲ 身材好正！

擁有一身弗爆身材的長腿女神曾淑雅（Jumbo），不時在社交網分享做運動心得，日前她便教大家練腹肌的訓練，片中她教大家的動作，主要鍛鍊腹內外斜肌，只要每天有恆心做，一定能夠有完美腰線。

最新影片推介：黃嘉樂夫婦專訪

【3日2夜】Jumbo做TVB旅遊節目主持人氣爆升 曾淑雅考健身教練牌為退出作準備【多圖】

教大家練腹肌

她留言：「夏天就嚟到啦！冬天儲左黎嘅肉肉係時候要搣甩佢！做日常腹既exercise一定唔少得，但側腹既練習都不可缺少的，今次10mins exercise，主要鍛鍊腹內外斜肌!可以令腰線條更明顯架，練番條小蠻腰。」

所以各位網民要有美好身段，真的要花不少苦功呀！

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中國小姐入行 星路平平

身高達174cm的Jumbo於19歲時參加中國小姐（香港區）成為三料冠軍入行，出道初期的她曾以𡃁模組合「Mi55」推出寫真。

2012年，Jumbo赴日本及布吉島取景並推出單人寫真《HOLIC》，強調是純天然、無添加的她漸漸吸引網民注意。

之後她因拍TVB節目《3日2夜》而為人認識，不過星路平平，深知在這行發展不易的Jumbo因熱愛運動的考獲了健身教練牌，以教授普拉提斯為主，為將來做好準備。

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