【打擊毒品】警撿158公斤市值4200萬毒品　59男23女被捕

▲ 毒品調查科行動組3D隊高級督察譚瑋諾。（黃傑偉攝）

警方今日（25日）表示，於3月19日至4月23日進行代號「沙歐亅反毒品行動中，檢獲158公斤多類型毒品，市值超過4,200萬元。行動中拘捕59男23女，年齡介乎15至55歲，包括3名學生。

毒品調查科行動組3D隊高級督察譚瑋諾指，適逢4月為反大麻月，警方除宣傳外，亦於3月19至4月23日展開代號「沙鷗亅反毒品行，並提醒市民，大麻、含THC及CBD產品已於2023年2月1日列為危險藥物。

行動中檢獲158公斤不同種類毒品，包括大麻、含THC及CBD產品、可卡因、氯胺酮、海洛英、冰毒及毒郵票等，市值4,200萬元，其中141公斤為大麻類產品，市值2,900萬元。警方今次行動重點打擊大麻供應鏈，探員於4月11日在葵涌一工廈單位破獲3個種植場，檢獲753棵共重77公斤大麻植物，拘捕3男1女越南人。其後於4月18日在新田搗破一個大麻儲存倉庫及分銷中心，檢獲33公斤大麻，並拘捕2名男女。行動期間，警方巡查多個娛樂場所，拘捕13名男女涉嫌於網上分銷大麻，亦搗破11個大麻儲存倉。

警方相信，行動達到預期效果，重重打擊本地大麻市場。警方以大麻禁毒宣傳吉祥物「米仔亅呼籲市民「一啖都咪制亅，並以動畫及巴士作宣傳。由於參與販毒有年輕化的趨勢，警方已向上訴庭申請加刑，呼籲市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉