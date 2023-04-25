  • 22°C
香港時間 : 2023425日 (週二) 14:32
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊毒品】警撿158公斤市值4200萬毒品　59男23女被捕

社會 13:21 2023/04/25

分享：

分享：

熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

毒品調查科行動組3D隊高級督察譚瑋諾。（黃傑偉攝）

警方今日（25日）表示，於3月19日至4月23日進行代號「沙歐亅反毒品行動中，檢獲158公斤多類型毒品，市值超過4,200萬元。行動中拘捕59男23女，年齡介乎15至55歲，包括3名學生。

毒品調查科行動組3D隊高級督察譚瑋諾指，適逢4月為反大麻月，警方除宣傳外，亦於3月19至4月23日展開代號「沙鷗亅反毒品行，並提醒市民，大麻、含THC及CBD產品已於2023年2月1日列為危險藥物。

行動中檢獲158公斤不同種類毒品，包括大麻、含THC及CBD產品、可卡因、氯胺酮、海洛英、冰毒及毒郵票等，市值4,200萬元，其中141公斤為大麻類產品，市值2,900萬元。警方今次行動重點打擊大麻供應鏈，探員於4月11日在葵涌一工廈單位破獲3個種植場，檢獲753棵共重77公斤大麻植物，拘捕3男1女越南人。其後於4月18日在新田搗破一個大麻儲存倉庫及分銷中心，檢獲33公斤大麻，並拘捕2名男女。行動期間，警方巡查多個娛樂場所，拘捕13名男女涉嫌於網上分銷大麻，亦搗破11個大麻儲存倉。

警方相信，行動達到預期效果，重重打擊本地大麻市場。警方以大麻禁毒宣傳吉祥物「米仔亅呼籲市民「一啖都咪制亅，並以動畫及巴士作宣傳。由於參與販毒有年輕化的趨勢，警方已向上訴庭申請加刑，呼籲市民切勿以身試法。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉

 

相關文章

【居屋2023】9千伙居屋5月中推售　62折屬啟德安達臣市區盤
今日 11:30
【居屋2023】9千伙居屋5月中推售　62折屬啟德安達臣市區盤
【車票優惠】中旅開平線買一送一　$190來回香港及開平
今日 13:04
【車票優惠】中旅開平線買一送一　$190來回香港及開平
【網絡騙案】網絡陷阱教師培訓研討會5月初舉行　4大重點涉傳授防騙貼士
今日 13:09
【網絡騙案】網絡陷阱教師培訓研討會5月初舉行　4大重點涉傳授防騙貼士

你可能感興趣

【居屋2023】9千伙居屋5月中推售　62折屬啟德安達臣市區盤
今日 11:30
【居屋2023】9千伙居屋5月中推售　62折屬啟德安達臣市區盤
【車票優惠】中旅開平線買一送一　$190來回香港及開平
今日 13:04
【車票優惠】中旅開平線買一送一　$190來回香港及開平
【網絡騙案】網絡陷阱教師培訓研討會5月初舉行　4大重點涉傳授防騙貼士
今日 13:09
【網絡騙案】網絡陷阱教師培訓研討會5月初舉行　4大重點涉傳授防騙貼士
罪案 工廈 危險藥物

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
18:09 2023/04/12
【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
12:21 2023/04/18
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命
12:08 2023/03/11
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命