【勒死兒子】不堪照顧智障兒壓力爆煲　抑鬱婦勒斃21歲子認誤殺候判

▲ 不堪照顧智障兒壓力爆煲，抑鬱婦勒斃21歲兒認誤殺罪候判。（資料圖片）

49歲主婦稱多年來因照顧智障及患自閉症的長子致壓力大及身心疲累，於2020年9月，21歲的長子服食精神科藥物後，因拒絕離開廁所而吵鬧，母親感到嬲怒及筋疲力盡下，用膠枱布簇成繩子勒斃兒子，其後割脈及服藥雙料自殺不遂，遂通知丈夫。主婦今(25日)於高等法院否認謀殺罪，承認基於精神失常減責基礎下誤殺，獲控方接納。法官先索取精神及心理等報告，押後至5月12日始判刑。

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被告陳雪萍（46歲），報稱家庭主婦，被控1項謀殺罪。控罪指，被告於2020年9月4日至5日期間，在葵涌邨某單位內，殺害男子黃發麟。被告否認謀殺罪，承認基於精神失常減責基礎下誤殺罪，獲控方接納。



控方指被告沒有刑事記錄，被告於98年與在港任職的士司機的丈夫結婚，同年誕下長子，至2004年被告與長子來港定居，並於2007年誕下龍鳳胎。被告自2019年患抑鬱症，長子為智障人士，患自閉症及癲癇症。

法官表示透過代表律師的書面求情陳詞，知悉被告因精神問題而犯案，惟有關被告的精神科報告已是2年前，法官表示欲了解被告的最新情況，遂先索取精神科、心理及感化官報告，押後至5月12日判刑。

案情指，死者為家中長子，自2009年4月入住特殊宿舍，並須定時服食精神科藥物氨磺必利(Amisulpride)。至2020年8月底，死者已年屆21歲，故須暫時回家居住，以候住宿院舍安排。

案發於同年9月4日深夜至翌日凌晨時分，被告於殺害死者後，於9月5日凌晨1時許，透過whatsapp向丈夫表示已不能再忍受，要帶走死者，著丈夫照顧兩名子女。被告殺害死者後，企圖割脈及服藥自殺，惟於凌晨3時甦醒，遂喚醒丈夫及告知事情，當時13歲的幼子其後報警。

救護員到場後發現死者躺在客廳被毛毯蓋上，頸上有瘀痕。被告與丈夫坐在旁邊哭泣，被告的手腕分別有2及3厘米傷痕及正在流血。警誡下，被告稱因兒子嘈吵，於筋疲力盡下用膠枱布簇成繩子勒斃兒子。

被告於警誡錄影會面中向警方表示，死者自6歲已被診斷為中度智障人士，9歲時已入住特殊學校，案發前1個月搬回家居住。案發前1個月搬回家居住，案發當晚，她餵死者服食1.5粒精神科藥物氨磺必利，死者其後拒絕離開廁所，她因感到嬲怒及疲累，遂勒死者約2至3分鐘。

被告稱透過whstsapp留口訊予丈夫後，用菜刀割手腕，再服食氨磺必利及安眠藥共20粒藥丸，約半小時後醒來，再以刀割另一手腕，由於自殺不遂，遂喚醒丈夫告知事情。

精神科報告顯示，被告患慢性抑鬱症，多年來因照顧子女而感到壓力大，尤以照顧死者為甚。被告稱自2014年，因照顧死者而情緒低落，經常萌自殺念頭，但從沒有實行。被告自2019年12月求診精神科中心，2020年初服食抗抑鬱藥後情況好轉。

被告稱死者搬回家同住後，令她情緒再次低落及感到無助，並萌自殺念頭。案發日，她與丈夫因照顧子女問題而口角，遂萌與死者同歸於盡念頭。

根據毒理科檢驗後，死者血液內含氨磺必利及癲癇藥成分，但均屬治療水平。法醫檢驗死者時，發現其頸部有33厘米長被勒痕跡，直接死因為被勒斃及氨磺必利副作用引致。法醫指血液中含高濃度氨磺必利或令死者容易受到勒頸之不利影響。

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記者：林育慧