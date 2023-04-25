【肥媽李鼎】揭肥媽頂替煎封鯧魚走紅　鼎爺蘿蔔炒魚鬆獲珍組賞識

▲ 節目由李家鼎、肥媽、游嘉欣擔任主持。

全新飲食節目《肥媽李鼎》由昨晚(4月24日)起、逢周一至三晚上10時30分翡翠台播映，節目由Maria Cordero（肥媽）、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持。

肥媽和鼎爺是圈中的廚藝高手，肥媽以「平靚正快」見稱，鼎爺就擅長追求細緻的傳統功夫菜，兩人破天荒聯手主持飲食節目，除了大顯廚藝外，每集亦有不同主題題，二人會一邊煮一邊大談「八卦經」，娛樂趣味十足。

節目更邀得新晉女藝人游嘉欣（游游）向兩位拜師學藝，當中更擦出不少新火花，場面搞鬼。

首集主題：廚神的誕生

首集的主題是「廚神的誕生」，揭露鼎爺及肥媽如何走上廚神之路？原來二人無獨有偶都是因別人的出錯有關，令他們可大展身手被賞識。

肥媽透露是源於一道菜「煎封鯧魚」，她一邊講一邊示範煎魚：「當時私房菜很流行，有人叫我去睇人家如何煮，並幫手介紹，但卻等了兩小時，但負責人話要等外僱工人回來才煎魚，我就話幫你煎啦。他問我得不得，我就話邊個阿媽唔識煮飯。跟住我對著鏡頭邊煎邊講解，煮完（拍出嚟）好受歡迎，之後就煮到現在。」

▲ 首集主題：廚神的誕生

至於由武術指導兼演員變身成為「男廚神」的鼎爺，原來是得到曾勵珍的賞識：「當年珍姐監製嘅處境劇《香港＇82》，要拍一場食飯戲，但道具菜放得太久，很多人食完又屙又嘔，這道菜是蘿蔔炒魚鬆，當時我覺得咁易做的餸都出事，珍姐便覺得我認叻更叫我煮，我便說煮咪煮，珍姐食完後覺得好味。30年後開拍《男人食堂》，珍姐覺得我好幾Talk得，便叫我不如煮嘢食啦，於是便出現了日後的《阿爺廚房》出嚟。」

節目一推出鼎爺爆紅，肥媽追問鼎爺當時有甚麼感覺？鼎爺以8個字概括：「人情冷暖，世態炎涼。」他說當時節目中有切菜的鏡頭，但有人話是「替手」，於是唯有拍多些「一鏡過」的鏡頭，以證明是本人親自做。」

二人共示範4道菜式

二人在分享往事的同時，亦向游游親授4道菜的做法，包括肥媽的煎封鯧魚、電飯煲煮雞；鼎爺的蘿蔔魚鬆及臘腸鵪鶉生菜包。

肥媽向游游傳授煎魚秘訣，「如果想油不濺開，可在魚身先拍上少許芡粉，洗完後把它乾佢，煎時便不會彈油。另外在魚肚較厚身位置界幾刀，魚肉會更易熟。魚要煎至離鑊才可返轉煎，方法是先熄火在冷縮熱縮的原理下魚便會不黐鑊。」至於電飯煲煮雞，做法很簡單，只需把薑、蔥及椰菜墊底，再放上已用鹽焗雞味料、鹽及胡椒粉醃了20 分鐘的雞隻，按個電飯煲掣煮熟便完成，新手如游游都很易做到。

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鼎爺就先示範令珍姐都大讚的蘿蔔魚鬆，為了提升滋味及添上色彩，便加入蝦膠及紅蘿蔔食材。他更分享搓魚肉及蝦膠時可加入少許鹽，會較容易起膠。而在最後炒魚鬆時，芹菜要落最尾，因早下會散失香味及質感較韌。

由於鼎爺一直以刀工見稱，游游想親自見識，於是鼎爺在製作臘腸鵪鶉生菜包時，便展示他的細膩刀工，熟練快速為萵苣去皮及把豆干、榨菜及大豆芽切粒，大展大師級的功架。

今晚(4月25日)晚上播出一集的主題是「廚藝界的明爭暗鬥」，肥媽和鼎爺爆出不少圈中秘聞，大家可以食足花生。

記者：招美寶