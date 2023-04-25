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【搶劫名錶】涉錶行搶劫70隻名錶　4無業男6月轉介高院處理

社會 13:25 2023/04/25

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

涉錶行搶劫70隻名錶，4無業男6月轉介高院處理。（資料圖片）

4名無業男早前涉搶劫灣仔一錶行，劫去共70隻名貴腕錶，各被控1項搶劫罪，案件今（25日）於東區裁判法院再訊。控方針對其中1名被告新增以欺騙手段取得財產等5罪，各被告未有保釋申請，裁判官將案件押後至6月5日作提訊日，屆時將案件轉介至高等法院處理。

4名被告楊國杰（25歲）、陸彦丞（26歲）、周恩衍（35歲）及鄭英傑（20歲），均報稱無業。各人被控1項搶劫罪。控罪指，各被告於2022年8月31日，在灣仔駱克大廈地下A1舖「謝氏錶集」搶劫，劫去60隻勞力士手錶及10隻愛彼錶。

控方今針對周恩衍新增2項以欺騙手段取得財產，以及3項企圖以欺騙手段取得財產，並申請將案件轉介至高等法院處理，另反對各被告保釋。各被告未有保釋申請，裁判官將案件押後至6月5日作提訊日，屆時將案件轉介至高等法院處理。

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記者：梁錦麟

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罪案 勞力士 東區 搶劫 駱克大廈 灣仔

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