【搶劫名錶】涉錶行搶劫70隻名錶　4無業男6月轉介高院處理

▲ 涉錶行搶劫70隻名錶，4無業男6月轉介高院處理。（資料圖片）

4名無業男早前涉搶劫灣仔一錶行，劫去共70隻名貴腕錶，各被控1項搶劫罪，案件今（25日）於東區裁判法院再訊。控方針對其中1名被告新增以欺騙手段取得財產等5罪，各被告未有保釋申請，裁判官將案件押後至6月5日作提訊日，屆時將案件轉介至高等法院處理。

4名被告楊國杰（25歲）、陸彦丞（26歲）、周恩衍（35歲）及鄭英傑（20歲），均報稱無業。各人被控1項搶劫罪。控罪指，各被告於2022年8月31日，在灣仔駱克大廈地下A1舖「謝氏錶集」搶劫，劫去60隻勞力士手錶及10隻愛彼錶。

控方今針對周恩衍新增2項以欺騙手段取得財產，以及3項企圖以欺騙手段取得財產，並申請將案件轉介至高等法院處理，另反對各被告保釋。各被告未有保釋申請，裁判官將案件押後至6月5日作提訊日，屆時將案件轉介至高等法院處理。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟