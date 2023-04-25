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【不當飲食】30歲男早晚吃1類食物致腎虧糖尿病　醫生：上班族常見

健康 16:12 2023/04/25

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

30歲男早晚吃1類食物，引致腎虧糖尿病！醫生：上班族常見。

上班族常常食無定時，就算按時吃飯也要選對食物。台灣有醫生分享，一名30多歲男子每天午餐及晚餐，都選擇在公司附近吃一類食物，導致他的腎功能嚴重惡化，甚至還出現輕微糖尿病。

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活得健康啲
【活得健康啲】「回南天」牆壁潮濕加劇霉菌滋生　專家教用家居必備小物杜絕霉根

台灣家醫科醫師黃彗倫在《醫師好辣》節目中分享個案，該名任職普通上班族的男子，和許多人一樣，為貪方便解決飢餓，每日中午都只在公司附近的便利店買飯盒食，即使下班後的晚餐，也習慣在便利店買便當回家，在房中邊打機邊吃飯，不和家人共餐。

醫師表示，患者的這種進食習慣，導致他的腎功能急速變差。法國曾有研究發現，便利店食物為滿足隨時可食用、味道又不差的原則，會添加大量糖、鹽及食品添加物，太常進食，久而久之便增加患上慢性病、癌症及肥胖的風險。

食物營養均衡逆轉疾病

患者經檢測雖然無高血脂、高血壓、高尿酸等問題，但卻有輕微糖尿病及急速腎臟衰竭問題，顯然是平日飲食含鈉量過高所致。後來，他聽從醫師建議，午餐改吃公司飯堂的食物，將餐盤中應有的澱粉、蛋白質、膳食纖維等營養比例合理分配；晚餐再和家人共餐。不久後，他的腎功能恢復正常，血糖亦控制良好，成功逆轉疾病。

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責任編輯：羅嘉欣

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