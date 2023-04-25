【KO白髮】壓力大可致一夜白頭髮？　醫生揭1大關鍵輕鬆逆轉

▲ 壓力致白髮年青化？ 醫生揭1大關鍵輕鬆逆轉。

香港人精神壓力緊張，令不少年青人有「少年白」的情況。有醫生便指出，年青人提早出現白髮原因眾多，壓力更是其中一大原因。不過，他亦補充指這種壓力性白髪，其實是可逆轉的，呼籲民眾正視壓力問題。

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台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒於Facebook分享，指不少劇集出現的「一夜白髮」，在現實中確有發生，壓力亦令「少年白」的情況愈來愈普遍。他進一步解釋，壓力會導致人體內釋放「腎上腺素 」，而腎上腺素會通過刺激交感神經系統，對頭髮顏色產生影響；又引述研究指，腎上腺素會損害頭髮顏色的黑色素幹細胞（melanocyte stem cells），進而導致頭髮變灰白。

黃軒補充，存在於毛囊內的黑色素幹細胞一旦減少，頭髮就難以烏黑，這亦解釋了為何腎上腺素的大量持續釋放，導致頭髮顏色黑色素幹細胞數量減少，長出來的頭髮會變成灰白色的。

不過，黃軒強調，壓力性白髪是可逆轉的。他引用美國哥倫比亞大學行為醫學副教授皮卡德（Martin Picard）博士，發現壓力和頭髮變白之間的關聯研究，指研究人員在高分析率掃描儀下，去分析參與者頭髮生長變化，證實頭髮失去黑澤顏色，和壓力增加有關；但當參與者的壓力減輕，頭髮仍然可以長出黑澤顏色。

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責任編輯：羅嘉欣