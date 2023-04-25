【關於我和鬼變成家人的那件事】許光漢裸露人前不尷尬　王淨挑戰拍動作戲跌倒

▲ 《關於我和鬼變成家人的那件事》

由《緝魂》金馬提名導演程偉豪執導的《關於我和鬼變成家人的那件事》，於台灣上映便成為本年最快破億台片，現更攀上台影史上最高票房第7位。

當中最令人驚喜之一就是由《想見你》風霏亞洲的男神許光漢在片中飾演恐同直男，與飾演「死掉的Gay」鬼魂毛毛的林柏宏有多場爆笑演出！而王淨繼《月老》後再一次挑戰搞笑電影，更化身警花有著多款造型，令觀眾驚喜連連。

許光漢林柏宏新片叫好叫座 《關於我和鬼變成家人的那件事》瘋狂背後藏深情

許光漢突破演出

《關於我和鬼變成家人的那件事》看到亞洲男神許光漢突破演出，飾演一個恐懼同志的直男警察，與過往角色完全不同。

問到為何肯接拍這電影，光漢笑言因為導演是程偉豪：「第一個原因是導演，再來就是因為題材，這個題材我覺得既是一個動作喜劇又帶一點黑色，我覺得蠻有趣的，覺得有很多東西可以跟導演一起創造，所以當初看到這個題材就覺得很有興趣。」

裸露不覺尷尬

當中另一個讓觀眾熱議的話題是光漢在戲中有很多裸露場面，讓粉絲都興奮不已。

拍攝這些裸露鏡頭對一些人來說會感尷尬，但光漢說其實拍攝當下不會：「因為當你進入角色狀態 後，只會專注角色裡，專心把你該做事情做好，所以就不覺得尷尬了。但因為電影是冬天拍攝的，所以其實覺得蠻冷。」光漢表示自己辛苦部份還好，反而現場工作人員更辛苦。

王淨首次拍動作喜劇

今次3位主角在戲中的火花都令觀眾非常驚喜，但原來之前從未合作過，光漢非常開心可以有合作機會：「跟柏宏是之前在活動上有遇過，但沒有正式的認識過，王淨的話就是之前因為朋友有認識，但沒有合作過，很開心這次可以跟他們一起合作。」

王淨也表示對於能與他們合作很高興：「先前有小認識，但是工作上是第一次合作。我覺得他們都是非常優秀的演員，表演很自然、私下相處也很有趣。」

她這次挑戰喜劇和百變警花的角色，對她來說也是一次很有趣的經驗：「喜劇的節奏比較難掌握，發現喜劇比悲劇難演。」

首次動作喜劇也成就王淨很多的第一次，更有次直接跌出鏡頭外：「第一次拍動作那麼多的戲劇，首次當警察真的很有挑戰性。印象比較深刻的應該是在追犯人的時候，那天雨天路滑，我直接跌出鏡頭外面（笑）。」

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