  • 22°C
香港時間 : 2023425日 (週二) 14:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【關於我和鬼變成家人的那件事】許光漢裸露人前不尷尬　王淨挑戰拍動作戲跌倒

娛樂 13:50 2023/04/25

分享：

分享：

熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

《關於我和鬼變成家人的那件事》

由《緝魂》金馬提名導演程偉豪執導的《關於我和鬼變成家人的那件事》，於台灣上映便成為本年最快破億台片，現更攀上台影史上最高票房第7位。

當中最令人驚喜之一就是由《想見你》風霏亞洲的男神許光漢在片中飾演恐同直男，與飾演「死掉的Gay」鬼魂毛毛的林柏宏有多場爆笑演出！而王淨繼《月老》後再一次挑戰搞笑電影，更化身警花有著多款造型，令觀眾驚喜連連。

許光漢林柏宏新片叫好叫座　《關於我和鬼變成家人的那件事》瘋狂背後藏深情

許光漢突破演出

《關於我和鬼變成家人的那件事》看到亞洲男神許光漢突破演出，飾演一個恐懼同志的直男警察，與過往角色完全不同。

問到為何肯接拍這電影，光漢笑言因為導演是程偉豪：「第一個原因是導演，再來就是因為題材，這個題材我覺得既是一個動作喜劇又帶一點黑色，我覺得蠻有趣的，覺得有很多東西可以跟導演一起創造，所以當初看到這個題材就覺得很有興趣。」

裸露不覺尷尬

當中另一個讓觀眾熱議的話題是光漢在戲中有很多裸露場面，讓粉絲都興奮不已。

拍攝這些裸露鏡頭對一些人來說會感尷尬，但光漢說其實拍攝當下不會：「因為當你進入角色狀態 後，只會專注角色裡，專心把你該做事情做好，所以就不覺得尷尬了。但因為電影是冬天拍攝的，所以其實覺得蠻冷。」光漢表示自己辛苦部份還好，反而現場工作人員更辛苦。

王淨首次拍動作喜劇

今次3位主角在戲中的火花都令觀眾非常驚喜，但原來之前從未合作過，光漢非常開心可以有合作機會：「跟柏宏是之前在活動上有遇過，但沒有正式的認識過，王淨的話就是之前因為朋友有認識，但沒有合作過，很開心這次可以跟他們一起合作。」

王淨也表示對於能與他們合作很高興：「先前有小認識，但是工作上是第一次合作。我覺得他們都是非常優秀的演員，表演很自然、私下相處也很有趣。」

她這次挑戰喜劇和百變警花的角色，對她來說也是一次很有趣的經驗：「喜劇的節奏比較難掌握，發現喜劇比悲劇難演。」

首次動作喜劇也成就王淨很多的第一次，更有次直接跌出鏡頭外：「第一次拍動作那麼多的戲劇，首次當警察真的很有挑戰性。印象比較深刻的應該是在追犯人的時候，那天雨天路滑，我直接跌出鏡頭外面（笑）。」

最新影片推介：黃嘉樂夫婦專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】黃嘉樂與太太領養貓咪享天倫之樂　三口之家伴彼此度重要時刻

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【金像獎2023】Sammi封金像影后感激許志安扶持　鄭秀文感慨擺脫歌手形象不易【有片】
12:17 2023/04/17
【金像獎2023】Sammi封金像影后感激許志安扶持　鄭秀文感慨擺脫歌手形象不易【有片】
【金像獎2023】劉青雲做「神探」三度封影帝　感謝郭藹明願當背後女人一世陪伴【有片】
12:55 2023/04/17
【金像獎2023】劉青雲做「神探」三度封影帝　感謝郭藹明願當背後女人一世陪伴【有片】
【金像獎2023】頒獎禮鏡頭背後MIRROR成功集郵　《正義迴廊》團隊有笑有淚【多圖】
16:53 2023/04/17
【金像獎2023】頒獎禮鏡頭背後MIRROR成功集郵　《正義迴廊》團隊有笑有淚【多圖】
【想見你】柯佳嬿許光漢施柏宇不想回到過去　3大主角互選誰最幼稚
10:58 2023/02/11
【想見你】柯佳嬿許光漢施柏宇不想回到過去　3大主角互選誰最幼稚

你可能感興趣

【金像獎2023】Sammi封金像影后感激許志安扶持　鄭秀文感慨擺脫歌手形象不易【有片】
12:17 2023/04/17
【金像獎2023】Sammi封金像影后感激許志安扶持　鄭秀文感慨擺脫歌手形象不易【有片】
【金像獎2023】劉青雲做「神探」三度封影帝　感謝郭藹明願當背後女人一世陪伴【有片】
12:55 2023/04/17
【金像獎2023】劉青雲做「神探」三度封影帝　感謝郭藹明願當背後女人一世陪伴【有片】
【金像獎2023】頒獎禮鏡頭背後MIRROR成功集郵　《正義迴廊》團隊有笑有淚【多圖】
16:53 2023/04/17
【金像獎2023】頒獎禮鏡頭背後MIRROR成功集郵　《正義迴廊》團隊有笑有淚【多圖】
許光漢 王淨 電影 導演

最高瀏覽

【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
18:09 2023/04/12
【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
12:21 2023/04/18
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命
12:08 2023/03/11
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命