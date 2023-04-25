【Netflix韓劇】《夫妻的世界》金喜愛再演復仇劇　《造后者》 反擊上流霸權

▲ Netflix 近日榜首的一齣韓劇《造后者》，由《夫妻的世界》金喜愛主演，是復仇結合政治驚慄的類型，刺激痛快。（Netflix劇照）

復仇題材在韓劇中算是主要類型，這種由受害者向加害者痛快復仇的內容，相當受到歡迎，就像早前由宋慧喬主演的《黑暗榮耀》。

上兩周一口氣Netflix上架的新劇《造后者》，同樣以復仇為主綫，由3年前因《夫妻的世界》爆紅的金喜愛搭配文素利，上演一齣以競選首都市長為背景的劇情片，不動聲色地成為近日的播放冠軍。

一般而言，政治驚慄類型的劇集大多以英美劇較為人所熟悉，如Netflix的原創熱門劇《紙牌屋》，近年翻拍美劇的同名韓劇《60天，指定倖存者》也獲得不少好評。

這類片種以政治權力鬥爭為背景，加入高風險和懸念作為故事的核心，雖是看似嚴肅的政治題材，卻同時因牽涉重大危機如恐怖主義、政治腐敗等元素而具備相當高的追看性。

▲ 劇集以一名人權律師競選首爾市長為主綫，過程揭盡政商勾結及政治操弄的黑幕。（Netflix劇照）

政治驚悚結合復仇

而最新上架的《造后者》，在政治驚悚的主幹劇情中，更結合了復仇劇要素，增加了更多刺激度和痛快感，可謂結合了美劇和韓劇的優點。

《造后者》由金喜愛、文素利兩大女主角領銜主演，總共11集，劇情不拖泥帶水，對白亦精闢到位，不僅帶出不為人知的選舉過程，更揭露財閥家庭的霸權內幕，對不多接觸政治題材的煲劇一族而言，同樣不會失望。

故事講述原本在巨型財閥「銀星集團」負責處理公關問題、擅長清除一切危機的戰略企劃室長黃導譆（金喜愛飾），因親眼目擊員工墮樓身亡而決心與前東家反目，將有「正義犀牛」稱號的人權律師吳景淑（文素利飾），一手推上首爾市長補選戰場的傳奇旅程。

▲ 屬影后級的文素利這次在劇中飾演正義的人權律師，為阻止財閥家族隻手遮天而參選首爾市長。（Netflix劇照）

節奏明快過程刺激

韓劇迷對金喜愛自然不陌生，她在2020年熱門劇《夫妻的世界》中飾演向負心丈夫和第三者反擊的元配妻子，以充滿魅力的成熟女性姿態一反糟糠妻必定邋遢不堪又無知愚昧的刻板形象，大快人心。

這次雙女主角的另一位參演者，由獲獎無數的資深電影演員文素利擔綱。兩人由初時對立，繼而因面對共同敵人而成為互相支持的戰友，以一位在明、一位在暗的方式攻擊劇中的惡霸財閥，過程精彩刺激、節奏明快不累贅。

▲ 韓劇男神柳秀榮鮮少出演反派角色，這次飾演人面獸心的財閥女婿，效果驚喜。（Netflix劇照）

若對《黑暗榮耀》那種不惜使用骯髒手段也要扳倒上流特權家族的戲碼感到痛快的觀眾，相信《造后者》亦是你杯茶。金喜愛的角色以局內人的身份，多年內為巨閥銀星集團擺平了大大小小的爭議，用的盡是欺壓基層或弱勢民眾的手段。

當她決定反撲與政界有勾結的前東家時，便立即以其人之道還治其人之身，將過去老闆家的醜聞化為攻擊工具，令對方不斷受制、挫敗，讓觀眾邊看邊有種替天行道、儆惡懲奸的爽快感。

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記者：王嵐