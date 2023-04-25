【夫妻關係】太太生仔後易怒要求多　港爸啞忍言語暴力︰每次被鬧完都好痛苦

▲ 有港爸訴苦指太太生仔後易怒，要求多多，更不時斥責他。

夫妻關係需要用心經營，最重要雙方坦誠溝通。近日有港爸在網上討論區訴苦指，太太生仔後易怒，要求多多，更不時斥責他。他啞忍太太的言語暴力，心裡卻不是味兒，於是向網民尋求意見。

該名港爸於「親子王國討論區」，以「其實已經越來越冇意思」為題發文，表示太太快將40歲，有感她每次越接近經期就越容易發脾氣，他舉例︰

少少嘢做漏或者忘記買嘢再買番，都可以鬧到我唔想聽。我覺得真係好煩好虐待。

最新影片︰

對太太仍有愛

港爸指自從有小朋友後，太太的要求大增，他明白很多東西都由小朋友出發，只是面對她的訓斥，又會覺得煩。他不知自己的忍受極限，只知「每一次（被）鬧完都係好痛苦」。不過，他坦言「我仲好愛佢」︰

所以就算佢好多嘢鬧，我都選擇唔駁嘴，唔想火上加油。

他堅信結婚當日的誓詞，不會放棄太太。太太準備重返職場，他十分支持，這樣她就可以多與人傾偈，心情也不會太鬱悶。他分享自己的故事後，表示看到網民的回覆，心情會變好，並多謝網民的正能量。

網民︰認真解決

網民紛紛給予意見，鼓勵他與太太溝通，坦白說出感受。有網民表示，「再係咁，愛會慢慢磨滅，認真同太太解決」、「我覺得你會上嚟訴苦，可能距離極限不遠了」、「一個月一次你咪就下佢囉」。

另有網民欣賞他努力維繫婚姻，但提醒他啞忍並非好辦法，如果難以解決夫妻問題，建議他聯絡社福機構，「有啲夫妻關係小組，上下堂」，改善夫妻關係。點撃睇更多網民留言︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳