  • 22°C
香港時間 : 2023425日 (週二) 17:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【夫妻關係】太太生仔後易怒要求多　港爸啞忍言語暴力︰每次被鬧完都好痛苦

親子 16:13 2023/04/25

分享：

分享：

熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

有港爸訴苦指太太生仔後易怒，要求多多，更不時斥責他。

夫妻關係需要用心經營，最重要雙方坦誠溝通。近日有港爸在網上討論區訴苦指，太太生仔後易怒，要求多多，更不時斥責他。他啞忍太太的言語暴力，心裡卻不是味兒，於是向網民尋求意見。

該名港爸於「親子王國討論區」，以「其實已經越來越冇意思」為題發文，表示太太快將40歲，有感她每次越接近經期就越容易發脾氣，他舉例︰

少少嘢做漏或者忘記買嘢再買番，都可以鬧到我唔想聽。我覺得真係好煩好虐待。

最新影片︰

童學園
【童學園】女生被家暴打斷手啓發堅持家訪　村校版「野人老師」做學生「Keyman」

對太太仍有愛

港爸指自從有小朋友後，太太的要求大增，他明白很多東西都由小朋友出發，只是面對她的訓斥，又會覺得煩。他不知自己的忍受極限，只知「每一次（被）鬧完都係好痛苦」。不過，他坦言「我仲好愛佢」︰

所以就算佢好多嘢鬧，我都選擇唔駁嘴，唔想火上加油。

他堅信結婚當日的誓詞，不會放棄太太。太太準備重返職場，他十分支持，這樣她就可以多與人傾偈，心情也不會太鬱悶。他分享自己的故事後，表示看到網民的回覆，心情會變好，並多謝網民的正能量。

網民︰認真解決

網民紛紛給予意見，鼓勵他與太太溝通，坦白說出感受。有網民表示，「再係咁，愛會慢慢磨滅，認真同太太解決」、「我覺得你會上嚟訴苦，可能距離極限不遠了」、「一個月一次你咪就下佢囉」。

另有網民欣賞他努力維繫婚姻，但提醒他啞忍並非好辦法，如果難以解決夫妻問題，建議他聯絡社福機構，「有啲夫妻關係小組，上下堂」，改善夫妻關係。點撃睇更多網民留言︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳

相關文章

【夫妻關係】生仔影響夫妻感情貌合神離　丈夫不再黐家︰人都癲
15:42 2023/04/19
【夫妻關係】生仔影響夫妻感情貌合神離　丈夫不再黐家︰人都癲
【夫妻關係】丈夫拍拖曾出軌婚後捐腎相救　人妻掙扎︰是否選擇原諒他？
14:32 2023/04/17
【夫妻關係】丈夫拍拖曾出軌婚後捐腎相救　人妻掙扎︰是否選擇原諒他？
【夫妻關係】35歲老公身材外貌走樣　港妻慶幸夠穩陣︰應該唔會有女仔黐埋去
16:13 2023/03/28
【夫妻關係】35歲老公身材外貌走樣　港妻慶幸夠穩陣︰應該唔會有女仔黐埋去

你可能感興趣

【夫妻關係】生仔影響夫妻感情貌合神離　丈夫不再黐家︰人都癲
15:42 2023/04/19
【夫妻關係】生仔影響夫妻感情貌合神離　丈夫不再黐家︰人都癲
【夫妻關係】丈夫拍拖曾出軌婚後捐腎相救　人妻掙扎︰是否選擇原諒他？
14:32 2023/04/17
【夫妻關係】丈夫拍拖曾出軌婚後捐腎相救　人妻掙扎︰是否選擇原諒他？
【夫妻關係】35歲老公身材外貌走樣　港妻慶幸夠穩陣︰應該唔會有女仔黐埋去
16:13 2023/03/28
【夫妻關係】35歲老公身材外貌走樣　港妻慶幸夠穩陣︰應該唔會有女仔黐埋去
夫妻之道 家庭關係 網絡熱話 網上討論區

最高瀏覽

【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
18:09 2023/04/12
【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
12:21 2023/04/18
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命
12:08 2023/03/11
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命