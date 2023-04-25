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【賭王千金】孖消防隊目男友日本旅行　何超雲IG放閃食拉麵拍拖夠貼地

娛樂 17:08 2023/04/25

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

何超雲跟男友於日本旅行。

已故賭王何鴻燊三房千金輪流做人妻！早前何超蓮跟內地男星竇驍結婚，而胞姊何超雲去年答應下嫁任職高級消防隊長的男友Douglas。

開關之後不少人也外遊，而何超雲正跟男友Douglas展開日本之旅。昨日（4月24日），何超雲於個人IG以限時動態放閃，分享旅遊蜜照！

【賭王千金】首公開向消防員未婚夫示愛　傳何超雲大喜日子將近忙籌備婚事

今年2月，何超雲由男友陪伴慶生！ （取自instagram）

吃毛蟹兼平價拉麵

何超雲見證完胞妹何超蓮出嫁之後，即跟男友Douglas飛往日本預支蜜月，從照片所見，何超雲跟男友在東京鐵塔下拍照，雖然只是得剪影，但見Douglas身形高大，另一張相見超雲於湖邊擺出心心手勢。

這次東京之旅二人也品嘗不少美食，除了吃日本毛蟹，也會吃平價拉麵，看來賭王千金拍拖生活好平民。

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【賭王千金】何超雲首公開與未婚夫合照　十指緊扣甜蜜放閃

據知，Douglas非常熱愛旅遊，今年大年初一，超雲分享跟Douglas於泰國旅行的照片，相中他們十指緊扣，互相背靠背挨揍，相隔3個多月，兩口子再度外遊預支蜜月，認真sweet爆。

其實自婚訊被揭後，超雲跟男友Douglas愈愛愈高調，除被撞破十指緊扣拍拖行街外，超雲曾於IG限時動態晒幸福，只見相中海邊的石壆上面塗了「I」字加一個大心圖案並加「U」字，即「I love U」，甜蜜到爆。

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陪女友超雲慶生

今年2月迎來34歲生日的何超雲IG分享慶生相，當中超雲激罕晒出與男友的合照，只見Douglas拎著心心氣球，站在身旁的超雲流露甜到漏的笑容，當日同場還有超雲的好友，足見Douglas已融入女方的朋友圈。

超雲男友Douglas擁有高學歷，他曾赴英國的Gloucestershire College留學，在2013年讀完中學後赴澳洲升讀大學，六年前於南澳大學畢業。

據悉，Douglas任職消防員已有5年，本來一直駐守新界北區，自與超雲戀情曝光後，調到尖東消防處總部任高級消防隊長，據悉於總部負責任文職為主。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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