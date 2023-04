The Hertz開騷森美張繼聰捧場　周國賢現身Serrini友情合唱

▲ 周國賢驚喜現身。

The Hertz 《LIVE IN THE PRESENT 2023》演唱會於昨晚於旺角麥花臣場館舉行,全場爆滿。一眾圈中好友到場支持,包括Serrini丶森美丶張繼聰等。

整個演唱會的概念是圍繞首張大碟《PRESENT》主題 —「當下」及「禮物」,舞台設計也特別以禮物盒作為設計核心。The Hertz 以一系列豐有節奏感的歌曲《千世書》 丶《命之道》 丶《拆穿》 及《訣》揭開序幕,全場氣氛熾熱。

成員Herman 表示:「我們創作歌曲好自然會成為周圍發生事情嘅一面鏡,用音樂記錄。希望可以繼續用音樂陪伴大家,好好珍惜當下。」Herman 更特以練習這一首日文歌曲《至上の人生》來鼓勵大家努力去面對生活。

Herman又分享The Hertz創作心路歷程 :「今次演唱會係為第一隻大碟《Presen》而設計,三年前創作至今共收錄14首歌曲。呢隻碟我們終於做到啦!回想經歷咗好多野,我地好想呢一隻碟丶呢幾年嘅經歷作為禮物送比大家。」全場觀眾報以熱烈掌聲。

▲ 玩人浪。

在演唱《極樂》時,周國賢驚喜登場獻唱。更大玩一連串的歌曲《灰色小飛俠》及《獸之路》,全場氣氛推至新高峰。當演唱完畢後Herman 更要求與周國賢擁抱,Herman並笑言:「經常都可以利用舞台(表演)嚟抽水。」周國賢突然以熱吻來回應Herman的說話,台下觀眾立刻起哄。

▲ 台下找到Serrini。

隨著演唱氣氛高漲,Herman更下台與觀眾進行互動。更在台下找到Serrini進行合唱。演出《Always Gotcha》後,Herman 更在現場示範「群眾衝浪」,進入人海中並由觀眾的支持下游到人群後方。隨後並笑言:「以為短短幾分鐘,點知感覺好似過左幾個鐘!」令台下觀眾人捧腹大笑。

演唱會尾聲,唱出《Now Here, Man!》,因觀眾不肯離開,The Hertz隨即上台,在Encore唱出《末日快車》丶《黃金法則》。在表演最後一首歌曲 《阿喪》時,Herman 承諾The Hertz會往更大的舞台進發,為《LIVE IN THE PRESENT 2023》演唱會畫上完滿的句號。