The Hertz開騷森美張繼聰捧場　周國賢現身Serrini友情合唱

▲ 周國賢驚喜現身。

The Hertz 《LIVE IN THE PRESENT 2023》演唱會於昨晚於旺角麥花臣場館舉行，全場爆滿。一眾圈中好友到場支持，包括Serrini丶森美丶張繼聰等。

整個演唱會的概念是圍繞首張大碟《PRESENT》主題 —「當下」及「禮物」，舞台設計也特別以禮物盒作為設計核心。The Hertz 以一系列豐有節奏感的歌曲《千世書》 丶《命之道》 丶《拆穿》 及《訣》揭開序幕，全場氣氛熾熱。

成員Herman 表示：「我們創作歌曲好自然會成為周圍發生事情嘅一面鏡，用音樂記錄。希望可以繼續用音樂陪伴大家，好好珍惜當下。」Herman 更特以練習這一首日文歌曲《至上の人生》來鼓勵大家努力去面對生活。

Herman又分享The Hertz創作心路歷程 ：「今次演唱會係為第一隻大碟《Presen》而設計，三年前創作至今共收錄14首歌曲。呢隻碟我們終於做到啦！回想經歷咗好多野，我地好想呢一隻碟丶呢幾年嘅經歷作為禮物送比大家。」全場觀眾報以熱烈掌聲。

▲ 玩人浪。

在演唱《極樂》時，周國賢驚喜登場獻唱。更大玩一連串的歌曲《灰色小飛俠》及《獸之路》，全場氣氛推至新高峰。當演唱完畢後Herman 更要求與周國賢擁抱，Herman並笑言：「經常都可以利用舞台（表演）嚟抽水。」周國賢突然以熱吻來回應Herman的說話，台下觀眾立刻起哄。

▲ 台下找到Serrini。

隨著演唱氣氛高漲，Herman更下台與觀眾進行互動。更在台下找到Serrini進行合唱。演出《Always Gotcha》後，Herman 更在現場示範「群眾衝浪」，進入人海中並由觀眾的支持下游到人群後方。隨後並笑言：「以為短短幾分鐘，點知感覺好似過左幾個鐘！」令台下觀眾人捧腹大笑。

演唱會尾聲，唱出《Now Here, Man!》，因觀眾不肯離開，The Hertz隨即上台，在Encore唱出《末日快車》丶《黃金法則》。在表演最後一首歌曲 《阿喪》時，Herman 承諾The Hertz會往更大的舞台進發，為《LIVE IN THE PRESENT 2023》演唱會畫上完滿的句號。