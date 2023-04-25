【47人初選案】趙家賢作供完畢鍾錦麟將作供　法官關注證人不願提供手機密碼解鎖

▲ 趙家賢。（趙家賢facebook圖片）

民主派初選案今（25日）續審。控方證人趙家賢續接受辯方盤問，供稱李予信是溫和、務實和新晉的傳統民主派。趙作供完畢後，控方透露將傳召從犯證人鍾錦麟，惟指警方在上周六(22日)才成功解鎖鍾的手提電話，需時考慮會否披露內容。法官對此表明不滿，指控方早應考慮相關情況，直言控方欠每人一個交代，控方解釋警方因科技進步才能解鎖電話。法官另關注控方是否不能令證人全力合作，故取不到手機密碼，控方稱將於午休後交代。

控方證人、時任民主動力召集人趙家賢續接受辯方盤問。代表鄒家成的大律師陳世傑盤問時指出，在新界東第2次協調會議上，沒有就否決預算案的用字投票表決，亦無進行意向投票，趙均不同意。陳問及，趙是否同意抗爭派不是反政府或反建制，只是他們所爭取的政治目標更進取？趙表示不同意，因很多傳統民主派也會「chur住」官員興建地區建設，認為辯方的說法較溫和。

在李予信的代表大律師關文渭盤問下，趙供稱視李為溫和、務實和新晉的傳統民主派。

趙在法官提問下供稱，在有約40人出席的新界東首次協調會議中，本土抗爭派佔與會者逾半，會上鄒家成、莊榮輝等人展開激烈討論，莊的形勢處於相對少數派。

趙作供完畢後，控方應法庭關注交代進度，控方指將傳召從犯證人鍾錦麟，但警方在上周六(22日)才解鎖到鍾的手提電話。法官對此表明不滿，直言審訊至今已50天，控方應在開審前解鎖從犯證人的電話及考慮需否披露內容，指控方欠眾人一個交代。

控方解釋，警方因科技進步才成功解鎖鍾的電話。法官關注控方是否不能令證人全力合作，故取不到手機密碼。控方稱將於午休後再作交代。

除鍾外，控方稱擬傳召匿名證人、專家證人及市民證人作供。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣