【熱心好爸爸】鄭中基參與家長日上台獻唱　親自教仔女功課唱歌玩樂器

▲ 鄭中基參加子女就讀學校的家長活動，即席上台獻唱。（影片截圖）

51歲歌手鄭中基（Ronald）與太太余思敏育有一女一子，大女鄭梓喬（Emma）轉眼已經13歲、細仔鄭梓仁（Evan）也慶祝了8歲生日。鄭中基夫婦為子女安排入讀南區名校聖士提反書院附屬小學（下稱聖士提反），並熱心參與學校活動，近日Ronald在一個家長日活動上更即席獻唱，氹得一班家長非常開心。

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有網民在YouTube上載了一條影片，見到Ronald在聖士提反一個家長日活動中，上台獻唱首本名曲《無賴》，身穿淺藍色便服、手持一束鮮花的Ronald向在場家長說︰「呢隻歌你哋應該識，都熟㗎啦，如果我唔記得你哋幫我唱。」之後Ronald以靚聲獻唱，表現出一貫水準。

在場家長紛紛舉手機拍攝，聽得非常陶醉，其間Ronald向家長遞咪，家長都開金口一齊唱，整個氣氛熱烈。Ronald唱完後獲邀與該校校長和副校長在台上合照。

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Ronald一對仔女在幼稚園時期讀維多利亞教育機構轄下一所幼稚園，採用國際文憑（IB）課程，培養出講英文的習慣，但中文能力偏弱，因此升小學時，Ronald放棄國際學校，選讀位於赤柱的私立名校聖士提反書院附屬小學，直屬中學為聖士提反書院。

Ronald曾接受TOPick訪問時讚揚學校環境幽美，像《哈利波特》（Harry Potter）魔法學院的古老建築，還有大片草地對著大海，空氣都很好，是很理想的讀書環境。

▲ 鄭中基一家四口生活幸福。（IG圖片）

花最多時間教閱讀理解

他又稱沒有期望子女的中文好叻，但起碼聽說讀寫有一定能力，可以用廣東話與長輩溝通。由於大女在小三時感到中英文科的閱讀理解困難，且功課量增多，所以Ronald在百忙中會抽時間親自教女。

我花了最多時間教他們理解文章，因閱讀理解不能從文章直接找出答案。例如解釋何謂『貪心』，原本應該平分的東西，但有一個人拿得比較多，就代表那人貪心，他們開始知道從一篇文章可思考很多。

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面對該校推行「一人一樂器」，身為歌手的Ronald有親身教導仔女，他指女兒喜歡唱歌跳舞，樂器選了敲擊樂；而細仔則從小看中他的色士風，覺得金色立立令好靚，故此他在學校也已選擇了學習色士風。

Ronald稱仔女都有選傳了音樂天分，大女唱歌時細仔常在旁邊扮彈奏，除了吹色士風，他又懂得彈結他和打鼓。Ronald又讚女兒比自己同齡時唱得更好，他教女兒唱歌也很嚴謹，要由基本開聲教起，「就像做運動要先熱身，否則易弄傷肌肉，唱歌沒有做好開聲，好易傷聲帶。」

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責任編輯︰林綺玲