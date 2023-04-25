【應急醫院】落馬洲應急醫院啟動日間放射診斷先導計劃　4部內地提供診斷儀每年料為7千名病人服務

▲ （陳國峰攝）

落馬洲河套區應急醫院去年底移交政府。醫管局公布，應急醫院會用作「日間放射診斷服務先導計劃」，為新界東及新界西聯網醫院病人到醫院作放射診斷，其後會擴展至其他聯網。醫管局預計，每年可為7千人提供服務。

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應急醫院主要服務對象為12至80歲病人，非緊急及情況穩定病人，包括輪候超過18個月的例行個案，以及輪候超過8個月的優先個案，病人可以自願參與，由所屬聯網醫院轉介。

應急醫院朝9晚5開放，每日設有8班穿梭巴士由上水站開出接載病人。醫院亦設有免費WiFi上網服務及充電設施等設備。

首階段試行期間，應急醫院每日提供19個電腦掃描及9個磁力共振檢查，為新界東及新界西聯網的醫院病人服務，並於今年7月起逐步增加聯網數目。

值得留意的是，醫院內設有3部電腦掃描器及一部1.5T磁力共振儀器，均由內地提供，由「上海聯影醫療科技股份有限公司」製造。

醫管局表示，內地提供的一部電腦掃描器，可提供320排電腦掃描，較目前本港醫院常規使用的64排先進，全港公立醫院目前僅有2部。

醫管局放射科統籌委員會主席李醒芬表示，320排掃描器的特點是可以將掃描時間，由5-6秒減少至1-2秒，部分難以長時間閉氣進行掃描的病人，可以減省重複掃描的程序。

至於人手方面，新界東聯網會首先派駐20名包括放射師在內的員工參與醫院營運。局方強調，這些員工是透過特別酬金計劃及自選兼職聘請，不過影響聯網醫院日常運作。

新界東醫院聯網臨床服務統籌洗藝泉表示，計劃會先運作一年，然後再檢討成效，希望先導計劃能為日後興建放射診斷日間中心舖路。

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記者：陳展棋