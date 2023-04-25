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【母子情深】喪母半年思念未減每日墳前做功課 男童向亡母展示佳績： 她會為我驕傲

育兒經 18:06 2023/04/25

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

西班牙一名小男孩每天也會走到媽媽的墳前做功課，考獲好成績更會展示給媽媽「看」，場面催人淚下。

兒女是父母的心頭肉，如果可以，想必會用盡一生去愛護。最近有一段賺人熱淚的影片獲得超過21萬次的按讚，事件中的主人翁是西班牙一名男童，母親離世已半年，但他每天仍會走到媽媽的墳前做功課，考獲好成績更會展示給媽媽「看」，場面催人淚下。大量的網友留言向小男孩打氣，希望他能堅強。

最新影片推介︰

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綜合外媒報導，事發地點是西班牙。該段影片是由一名途經墳墓的女子拍攝，由於看到一名貌似11﹑12歲的男童獨自坐在墳前，於是便上前關心查問。男童透露，他的媽媽在半年前已過世。當時她因為胃痛而病倒，有幾次更痛到不停尖叫。直到有一天，他發現媽媽沒有什麼動靜，始才知道她已經過身了。現在由祖母照顧。

因男童的學校與墓地很近，所以他每天也會過來看望媽媽的墓碑。他以跪坐的形式坐在碑前，接著在書包拿出一些工作紙和課本出來，並且把它們放在自己的腿上寫作。小男孩坦承，他非常的掛念媽媽，

儘管她在天堂，但我知道她看得到我，並為我驕傲。

男童跟拍攝女子表示，他現在上課很認真，如果得到好成績時，就會拿到墳前給媽媽看。從拍攝的影片中可見，小男孩會把工作紙面向並舉近到媽媽的碑前，然後對著墓碑喃喃自語，仿似告訴媽媽他已經兌現承諾好好地讀書生活。走的時候，小男孩更會揮手和媽媽「說再見」，畫面令人鼻酸。

此影片一出，有超過一萬個留言，網友們看罷後也表示悲傷得說不出話來，「我的天啊，一個這麼小的孩子經歷這些。」﹑「多懂事的孩子。」﹑「看到哭了，願上帝保佑你。」﹑「我的心都碎了。」

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責任編輯︰王明芳

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