【入稟索償】工字鐵墮下擊中棚架工人墮地亡　家屬入稟向承建商索償

▲ 工字鐵墮下擊中棚架工人墮地亡，家屬入稟向承建商索償。（資料圖片）

2020年6月啟德沐元街建築地盤發生奪命工業意外，印度裔工人於17樓工作時，1條工字鐵突然從17樓墮下，將印度裔工人連人帶棚架扯下至2樓，工人墮地身亡，其家屬日前入稟高等法院，向承建商索償。

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原告為死者Singh Satnam及其受養人Chahal Jaspreet Kaur；答辯人為浩成工程有限公司及協興建築有限公司。

入稟狀指，死者於2020年6月27日，在九龍啟德沐元街一建築地盤17樓外1條工字鐵下工作時，該工字鐵突然墮下擊中棚架及死者，死者連同工字鐵從17樓墮下至2樓，導致死者嚴重受傷，同日不治。原告指基於答辯人疏忽、違反僱傭合約及照顧責任等，要求作出賠償。

資料顯示，涉事兩承建商公司事後被勞工處檢控，違反《工廠及工業經營條例》及《建築地盤（安全）規例》，被判罰款。

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記者：林育慧