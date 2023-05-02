微創關節置換術的應用 （膝關節/髖關節）

當關節由於退化或創傷等原因，磨蝕、損壞至一定程度，現時終極的治療方法是關節置換（俗稱「換骹」）。骨科專科范智豪醫生指出，最常見做置換手術的是膝關節，其餘較廣泛應用的包括髖關節，以及肩關節、手肘關節、腳踝關節等。而膝關節和髖關節的置換，除了傳統手術，近年微創手術也發展得相當成熟。

「傳統的關節置換，我們需要開一個較大的傷口，以膝關節為例，會在膝蓋前方開一個15至20 cm的傷口，將膝蓋上方的四頭肌破開。破開後便可以進行關節置換，先切除壞死的骨和軟組織，再換上人工關節。」 范醫生說，「至於傳統髖關節置換，會在髖關節後方破開股大肌和一些細肌肉，進入髖關節位置進行手術，所以會造成肌肉創傷，傷口也有15至20 cm，出血量會較多。」

那麼，微創的傷口可以有多細小呢？

范醫生解釋，「聽到微創手術，大家可能會有一個感覺：傷口只有鎖匙孔般大。但在關節置換上概念是不同的，關節置換中的微創，主要是減少傷口的大小，以及不會傷及重要的肌肉。」

以膝關節置換為例，首先，若病人膝關節的內側和外側甚至更大範圍已因磨損而出現「骨撞骨」的現象，便需要做全膝關節置換，「這情況下，我們已經不可以用微創手術進行置換，因為全膝人工關節的體積相當大，必須開一個較大的傷口才可把它放進去。但比如說，病人的情況是較早期，只影響膝關節的內側，只是局部出現『骨撞骨』，而其他部分仍比較正常，我們便可以考慮局部膝關節置換，用微創的方法開一個較細的傷口進行這個手術。剛才說傳統手術傷口約15至20 cm，膝關節微創置換的傷口會是10 cm以內，而且可保留四頭肌的完整性，以及保留全部四條十字韌帶，病人在完全康復之後一般不會感覺到自己換上了人工關節，這就是和傳統方法主要的分別。」

他再以髖關節置換為例，「為何髖關節會磨損呢？以長者來說大多是因為退化性關節炎，髖關節軟骨磨蝕而引致『骨撞骨』的現象，其餘較常見的原因是股骨頭缺血性壞死，例如有些男士喜歡飲酒，或服食過類固醇藥物，便有機會引致股骨頭缺血壞死繼而造成晚期的退化。而中國香港人常見的另一種情況，就是髖關節發育不良，也會導致需要置換髖關節。」

髖關節並沒有全關節或局部置換之分，大部分情況下均可以微創進行。「做法是從前方進入，但不會傷及肌肉，只會在肌肉與肌肉之間，把整束整束的肌肉撥開，進入髖關節位置進行手術。傷口也會比傳統方法小一半，一般是10 cm以內。由於傷口小又沒傷及肌肉，出血量相對少，病人康復的速度會快很多，平均來說比如說康復至可用單叉走路，會比傳統方法快一星期左右。病人康復至可行樓梯的時間，也會比傳統方法快約一星期。不但這樣，病人以後髖關節向後脫骹的風險也會比傳統方法低。」

至於微創關節置換後須注意的事項，則和一般關節置換大致相似。首先，要留意日常的衛生，包括傷口以及腳部的衛生，例如有些病人比較容易有香港腳（腳癬），術後必須留意保持腳部衛生，避免沾濕傷口。「此外應避免坐矮櫈，坐日常高度的椅子是沒有問題的，包括一般的坐廁也沒有問題。而手術後當關節尚未太穩定的時候，不要做一些極端的動作，以免引致脫骹，尤其手術後6星期內人工關節附近的軟組織還未完全癒合時更要小心。若家中的長者置換關節，由於他們本身走路未必太穩，家人要小心照顧不讓他們跌倒，以免出現骨折。」范醫生補充表示。

（特約）