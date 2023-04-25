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【新聞之花】前TVB靚女主播梁凱寧兼職教書　獲學生贈驚喜禮物：好感動

娛樂 16:03 2023/04/25

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

現年30歲的前TVB新聞之花梁凱寧（Maggie）被稱「最美主播」，到今日仍然有大批粉絲。而Maggie現時當言語治療師工作，同時更開製作公司又當KOL。此外，梁凱寧還十分有心，回母校香港浸會大學任傳理學院新聞系兼職講師，堪稱管理時間女神。。

一個學期完結，梁凱寧在昨日（4月24日）於個人IG貼出數張照片，寫道：「突然又已一年，學生們好好。九半咁早都肯嚟上堂，仲要多謝Bonnie及母校的信任。p.s. 多謝學生的禮物，將我讀書+實習+初入行蝦碌片段合集，咁都俾你哋諗到。雖然好尷尬，但係又好感動。Love you all。」

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受學生愛戴

原來學生送驚喜禮物，將Maggie以前當主播時的片段剪輯贈予這位這位靚女講師，令好十分開心。

學生亦紛紛留言，比如「都多謝你九半咁早起身尼教我地😂雖然我遲到 但都好過無到🫡😂」、「多謝maggie🫶🏻🫶🏻呢個sem辛苦了🫡😢🙏🏻」、「多謝maggie!!! 但冇必要下次都係唔好8半了謝謝😀」可見她與學生相處如朋友，十分融合。

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學業成績佳

其實講到讀書，梁凱寧成績一向不錯，她於2011年高級取得2A成績入讀浸大傳理學院，主修廣播新聞，三度獲得院長嘉許。她在浸大傳理系二年級暑假時曾經TVB新聞部實習，2013年正式入TVB，在2019年離開大台。

她在當主播期間已很好學，2016年到英國劍橋大學深造，進修商業策略及國際關係研究暑期課程。另外，她在求學時期已考獲鋼琴8級及芭蕾舞8級。

於2020年9月，梁凱寧展開兩年全職學生生活，考進中大醫學院修讀碩士課程，並以高GPA的學霸成績畢業，十分叻女。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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