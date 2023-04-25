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【樂壇新人】何潔瀅到香港秘景拍MV　為效果無懼親近蝙蝠蜘蛛

娛樂 15:37 2023/04/25

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

何潔瀅（Kyra）首張個人單曲《仰望》

樂壇新人何潔瀅（Kyra）首張個人單曲《仰望》，由作曲家張家誠與陳薔天合作，以Kyra的第一身經歷為主題作品。為貼合歌曲主題，MV取景花了不少心思，尋找來一片荒地，像一個巨大的監牢，比喻著自己內心掙扎。

Kyra踏足景點時，第一感覺是像人間仙境，沒想過香港會有一個這樣的地方，充滿著自然生態的氣息。Kyra笑言：「但因為這樣，最恐懼的東西來了。那裡有很多我害怕的昆蟲，例如蜘蛛，變色龍，蝙蝠。」

一片荒地拍攝。

她記得在下水道拍攝時，要故作鎮定走完整條路：「但有幾隻蝙蝠在我頭頂一直飛，下水道的高度，令我和蜘蛛的距離非常近，當時雞皮都起了，雖然非常害怕，但自己知道一定要完成拍攝，沒有人會等自己驚完才開始拍攝，所以硬着頭皮豁出去了。」幸好拍攝團隊都很照顧Kyra，盡量避免她走進很黑很暗的地方。

Kyra對於是次拍攝經歷感到自豪，並指學到了不少。由於拍攝地點沒有廁所，也沒有化妝間，她在球場旁邊的椅子自己化妝，連水也不敢多喝。拍攝用了一整天，MV經過剪接後濃縮到一首歌的時間，感到非常奇妙。

Kyra 笑言：「MV其中一幕是我在哭泣，哭了很長時間，但MV成品只出現了一秒，所以拍攝真的是很不容易。不過當看到MV的誕生，以及歌曲的風格等，覺得很貼合主題，亦很滿意。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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