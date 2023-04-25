【中年好聲音】邱芷微孖「中年」戰友助小朋友發揮潛能　被家長千字文感動流淚

▲ 左李子俊、馮文、邱芷微、林廣濤齊見證小朋友的潛能。

邱芷微(Chelffy）與功夫藝人男友陳志忠（Wilson） 創辦的星元素演藝學院，日前在西九龍中心舉辦首屆《Star Kids Show Off 愛·和平朗誦及故事演講表演藝術大賽》。今次比賽一共有30名來自幼稚園K1至小學六年級的本港學生參加。

Wilson在活動中表示過去三年疫情肆虐，本港學生的校園生活受到影響, 大部份時間都只能用網課學習，缺乏了與人接觸及溝通，令社交技巧、溝通能力、情緒管理及自信受到影響。

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增強小朋友自信心

為了提升新一代的小朋友的自信心, 今次舉辦朗誦及故事演講大賽, 他希望可以訓練小朋友建立自信、提升言語表達、情感表達以及舞台上的表演技巧。

他還透露這次比賽更會突破過往傳統，把比賽重點專注於舞台表演藝術及創意方面, 讓小朋友除了學習學術文化外, 更可發揮表演藝術潛能。

▲ 邱芷微任主持。

親自擔任義教

Chelffy又指該活動是以慈善性質進行，並與協辦兼受惠機構「同芯慈善會」，舉辦了為期9節課的「朗誦工作坊」。

她指親自擔任義教，讓基層家庭中生活的小朋友受惠：「之前總共有40個小朋友參加課程，完成後除咗安排參與公開表演外，亦會參加今次個比賽，好開心有部份小朋友得獎。」

問到在教學上遇到什麼趣事，Chelffy笑言在活動中做司儀期間有留意四方八面觀眾的反應：「印象最深刻有個小朋友一上到台就一鳴驚人，令商場四至五樓以上都有人望，所以我哋都引用番我哋比賽嘅時候伍老師的評語『好有穿透力』，場面搞笑！」

收到家長答謝

另外，chelffy表示沒想過會收到家長的千字文答謝訊息:「有家長表示原來佢個仔原本病咗入醫院，點知比賽之前一日佢喊住同媽咪講一定要參加比賽，所以當日朝早一出院即刻到會場參賽。因為個小朋友認為努力咗咁耐，冇理由唔去比賽，所以一定要堅持到最後完成。」

她指是次教學不但影響了他們過往的學習態度，更改變了他們對事情的態度，明白到凡事不要輕易放棄，自我調節能力下堅持完成表演及比賽。

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《中年好聲音》的戰友任評判

至於今次活動chelffy邀請了《中年好聲音》的戰友馮文及李子俊Alvin擔任大會評判之一。

Chelffy笑言比賽贏了友誼：「我相信呢個比賽個個都贏咗，真係唔好睇小呢100強參賽者，好似馮文本身有教朗誦、Alvin亦本身做司儀演講為主等。」

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