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【區議會】民主黨主席羅健熙：若重回委任及間選不理想　中委會將討論來屆會否參選

政治 16:01 2023/04/25

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羅健熙今日認為，區議會如果重回委任及間選制度，情況並不理想。（資料圖片）

特首李家超今早指，區議會將繼續保留，產生方法可以有多種，但會保留一定的選舉成份。民主黨主席、前南區區議會主席羅健熙今日認為，如果重回委任及間選制度，情況並不理想，或會影響地區民情聲音進入政府。至於民主黨會否參選，他稱，會在中委會討論，未來會繼續收集黨友意見，如要考慮是否仍有空間去發聲。

羅健熙今日在線上記者會表示，留意到有消息指，來屆區議會直選議席將有所減少，感到可惜，又認為若重回委任及間選制度，情況並不理想，或會影響地區民情聲音進入政府。他指，區議會討論不同議題是過往多屆同樣出現，例如過往區議會同樣會討論政改，就算是2019年那屆區議會也好，整體的轉變不是這麼大。但他同意有些地方是比較尖銳及政治化，但認為有指「區議會阻撓民生事務」，就完全沒有出現。

羅健熙指，民主黨目前要考慮的是，將來社會是否仍要不同聲音和力量在架構裏面，反映市民聲音，同時要考慮是否仍有空間去發聲。至於民主黨會否參選，他指，會在中委會討論，提到過去一段時間，有開始和黨的前區議員討論未來想法，雖然目前未有具體方案，但未來會就區議會選制會有改變的前提下，繼續收集黨友意見。

民建聯歡迎區議會採多種方式產生  稱體現優質民主

民建聯今日發聲明表示對於李家超指日後的區議會產生辦法會採取多種方式包括保留選舉、維持與現屆議席的相若數目和維持現有區議員的酬金和津貼，表示支持，並認為此舉有助吸納更多有志服務地區的愛國愛港人士，以體現優質民主。民建聯指，全港市民都不會忘記2019年港版顏色革命帶給香港的傷害，亦不會允許區議會再被反中亂港分子操弄，成為西方勢力試圖顛覆特區政府的組織。

周浩鼎：希望政府未來在政制事務委員會交代區議會方案細節

立法會政制事務委員會主席、民建聯副主席周浩鼎表示，歡迎保留區議會，但必須改革，撥亂反正，回歸諮詢架構本位，決不能再淪為政治機器，不能讓反中亂港分子滲透。他又認為，透過多元模式產生的區議會，有助真正吸納到有志之士貢獻社會。他指，接下來將與政府溝通，希望政府安排時間，就區議會議席產生及組成方案，未來在政制事務委員會作進一步交代。

周浩鼎表示，歡迎保留區議會，但必須改革，回歸諮詢架構本位。(民建聯直播截圖)

至於民建聯在來屆區議會選舉的部署，周浩鼎就表示，需待執委會進一步討論，目前言之尚早。

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責任編輯：區綽彥

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