【區議會】民主黨主席羅健熙：若重回委任及間選不理想　中委會將討論來屆會否參選

▲ 羅健熙今日認為，區議會如果重回委任及間選制度，情況並不理想。（資料圖片）

特首李家超今早指，區議會將繼續保留，產生方法可以有多種，但會保留一定的選舉成份。民主黨主席、前南區區議會主席羅健熙今日認為，如果重回委任及間選制度，情況並不理想，或會影響地區民情聲音進入政府。至於民主黨會否參選，他稱，會在中委會討論，未來會繼續收集黨友意見，如要考慮是否仍有空間去發聲。

羅健熙今日在線上記者會表示，留意到有消息指，來屆區議會直選議席將有所減少，感到可惜，又認為若重回委任及間選制度，情況並不理想，或會影響地區民情聲音進入政府。他指，區議會討論不同議題是過往多屆同樣出現，例如過往區議會同樣會討論政改，就算是2019年那屆區議會也好，整體的轉變不是這麼大。但他同意有些地方是比較尖銳及政治化，但認為有指「區議會阻撓民生事務」，就完全沒有出現。

羅健熙指，民主黨目前要考慮的是，將來社會是否仍要不同聲音和力量在架構裏面，反映市民聲音，同時要考慮是否仍有空間去發聲。至於民主黨會否參選，他指，會在中委會討論，提到過去一段時間，有開始和黨的前區議員討論未來想法，雖然目前未有具體方案，但未來會就區議會選制會有改變的前提下，繼續收集黨友意見。

民建聯歡迎區議會採多種方式產生 稱體現優質民主

民建聯今日發聲明表示，對於李家超指日後的區議會產生辦法會採取多種方式包括保留選舉、維持與現屆議席的相若數目和維持現有區議員的酬金和津貼，表示支持，並認為此舉有助吸納更多有志服務地區的愛國愛港人士，以體現優質民主。民建聯指，全港市民都不會忘記2019年港版顏色革命帶給香港的傷害，亦不會允許區議會再被反中亂港分子操弄，成為西方勢力試圖顛覆特區政府的組織。

周浩鼎：希望政府未來在政制事務委員會交代區議會方案細節

立法會政制事務委員會主席、民建聯副主席周浩鼎表示，歡迎保留區議會，但必須改革，撥亂反正，回歸諮詢架構本位，決不能再淪為政治機器，不能讓反中亂港分子滲透。他又認為，透過多元模式產生的區議會，有助真正吸納到有志之士貢獻社會。他指，接下來將與政府溝通，希望政府安排時間，就區議會議席產生及組成方案，未來在政制事務委員會作進一步交代。

▲ 周浩鼎表示，歡迎保留區議會，但必須改革，回歸諮詢架構本位。(民建聯直播截圖)

至於民建聯在來屆區議會選舉的部署，周浩鼎就表示，需待執委會進一步討論，目前言之尚早。

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責任編輯：區綽彥