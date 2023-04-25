陳慧敏憑《十年如一日》重獲頒獎典禮入場券　宣布年尾開入行10周年音樂會

▲ 闊別10年Live house演出的陳慧敏（Vivian），日前重拾多年遺忘的感覺，再次舉行Live house音樂會。

闊別10年Live house演出的陳慧敏（Vivian），日前重拾多年遺忘的感覺，再次舉行Live house音樂會。

此外，因為近3年疫情沒有派台歌打入「叱咤樂壇流行榜」，最近更獲林夕以歌詞摑醒，其新歌《十年如一日》順利打入「903專業推介」第16位，取得重返樂壇頒獎禮入場券。喜事連連的慧敏哥宣佈，今年年尾將會舉行入行10周年音樂，音樂旅程重新出發。

陳慧敏感激Fans支持 因新歌重獲頒獎典禮入場券

在音樂會上，陳慧敏指半年沒有做live音樂會，Live house 更是10年前，剛參加《超級巨星2》比賽時，自發性搞過一些小型音樂會。

慧敏哥在音樂會上感概：「很老套但很感激，能開音樂會絶對不容易，我這麼久沒回來，大家仍願意給予我機會，買飛入場睇，又可以與自己的音樂班底、至愛親友一齊分享，今晚有很多自己的赤裸剖白，我好珍惜機會。」是晚捧場的嘉賓包括小肥、蔡苑珊、林盛斌、蘇麗珊、澤日生及羅啟聰。

正式返香港樂壇

相隔3年，新歌《十年如一日》打入「903專業推介」第16位，慧敏哥心情激動，她說：「最終上返903榜，心情激動，原因我好很久沒參與頒獎典禮，這張入場券對我意思重大。」

她續稱：「，一直見証很多朋友攞獎，Mag（林欣彤）、Joyce（鄭欣宜）、Alfred（許廷鏗），他們有好多榮耀時刻，我也沒辦法與他們一起分享，食飯慶祝也沒有，疫情3年我的歌沒上過榜，今年年尾終於可以參與樂壇盛事，特別要多謝夕爺（林夕）摑我一巴掌，好多謝《十年如一日》團隊的努力，我的歌有10萬瀏覽真是開心，今次真的正式返回香港樂壇。」

愛情挫敗無悔付出

回想去年推出新歌竟沒派台及返港宣傳，自言有感可惜，慧敏哥慨嘆說：「上年出碟，但沒機會返香港做宣傳，很多事情沒做到，亦很努力做了很多事情，有辜負了身邊人，亦有辜負自己，最可惜我仍是單身，不過我都好享受，確是有點可惜，我這麼優秀﹗可能我不太懂表達自己，但感激自己會寫歌，在音樂紀錄自己心情，抒發自己想講的事。」

回顧過去的愛情，陳慧敏指自己很多錯過或失敗，她說：「我與很多姊妹分享，她們都說我的對像都只有一個『渣』字，可能我有少少『渣男體質』，即使我面對這些挫敗，我都全力以付，無怨無悔。」

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物色大場地舉行10週年演唱會

今年是陳慧敏入行10周年，感激陪伴其10年的粉絲之餘，亦希望今年年尾可以舉行演唱會，她說：「正物色一個大的場地，讓有更多朋友一齊參與，今年出道10年很值得紀念，希望可以順利出碟，與大家有個美好回憶。」

慧敏哥透露，場地未確認，希望盡快有好消，而她很喜歡壽臣劇院能與與觀眾近距離接觸，甚有溫馨感覺，她說：「音樂會構思會有點故事性，是否音樂劇形式則仍待構思，將會是一個陳慧敏重新出發音樂會，感受到新的我。」

而她日前在音樂會上演繹的歌曲包括：《小人物》、《浪》、《沉默之間》、《一秒感動》、《十年如一日》及《風之谷》。」