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【網戀詐騙】48歲舅母用變聲器扮正妹 癡情男網戀6年花光身家被騙161萬

親子 16:36 2023/04/25

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

海南海口1名男子小昊（化名），於2016年分手後，透過舅母認識1名正妹，網戀6年被騙161萬，經警方調查後，才發現原來女友竟是48歲的舅母假扮。

唔熟唔食！內地海南海口1名男子小昊（化名），於2016年分手後，透過舅母認識1名正妹，兩人網聊後隨即陷入網戀，然而網戀6年間，小咪以各種理由要求小昊匯錢，小昊總共匯了142萬人民幣（約161萬港元）給對方。不過，當小昊多次邀約對方見面遭拒後，便要求對方還錢竟被封鎖，小昊才驚覺被騙，故向警方報案求助。經警方調查後，才發現原來女友「林咪」竟是48歲的舅母假扮。

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據陸媒《海口台》報導，小昊在2016年失戀後變得意志消沉，而48歲的舅母潘某銀為了讓小昊走出情傷，故介紹了正妹「林咪」給他認識，兩人在網上相談甚歡，隨即小昊和林咪發展成穩定的網戀關係。

2人交往不久後，林咪向小昊哭訴家人出車禍需要用錢，希望對方能給予援助，心疼女友的小昊，立即轉帳3萬元人民幣（約3.4萬港元）到女友帳戶，協助她度過難關，不過，林咪之後又以各種理由向小昊討錢，導致小昊花光存款，6年來總共花了142萬人民幣（約161萬港元）。

在交往期間，小昊多次邀約林咪見面，希望2人能夠「奔現」（由虛擬網戀改為現實生活交往），卻遭對方一一拒絕，於是小昊要求林咪還錢，沒料竟被對方封鎖，小昊氣憤之下終於意識到自己可能被騙，故向警方報案，經警方調查後，才發現原來女友「林咪」就是48歲的舅母假扮。

小昊受訪時坦言，舅母雖然在2015年與舅父離婚，但一直以來都很關心他，因此當舅母介紹對象時並沒有想太多。另外，與林咪交往期間，舅母總是使用變聲器跟他交談，這才成功扮演了「林咪」長達6年。

貼文一出，即掀起熱議，不少網民認為小昊的舅母對他關心都是錢作怪，「和舅舅離婚後還對他關愛有加，一開始就盯上他的錢了吧！」、「拜金女連自己外甥都不放過」、「熟人作案簡直防不勝防」、「肥水不流外人田」，也有網民指小昊未有跟對方見面就轉帳，未免太好騙，「没見過面就轉錢 這是有多愛呀」、「佩服這些男生，跟女生都没有見過面，都可以给她這麼多錢」、「不見面聊六年？我不見面聊不了六天」、「網戀從不靠谱，打錢匯款要謹慎，懷人太多。」

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責任編輯︰王明芳

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