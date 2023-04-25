【注意身體】40歲吳慷仁健康響警號　自爆失聲兼聲帶萎縮

▲ 40歲吳慷仁健康響警號，自爆失聲兼聲帶萎縮。

現年40歲的台灣金鐘獎視帝吳慷仁，於近期Netflix劇集《模仿犯》憑著精湛演技再掀熱話。雖然事業發展非常順利，但他卻於今日（25日）凌晨於社交平台宣布，自己身體原來自去年11月便出現狀況。因為過度工作，加上缺乏休息，令他的聲帶生出「水泡」，出現失聲情況。

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吳慷仁今日凌晨在Facebook發文表示，指自去年11月左右，聲帶開始出現失聲。他估計因為去年同時兼顧多部劇集工作，既忙於拍攝《有生之年》，又要兼顧Netflix劇集《模仿犯》配音的後期製作，聲帶過渡使用，加上長期累積的疲憊，導致聲帶長出水泡。

由於部分工作尚未完成，他只可以「一邊觀察一邊舒緩」，未有即時治療，拖至今年2月才求醫。他指「不檢查還好，一檢查，才知道原來聲帶還有一點萎縮」，目前只能面對。

不過，慶幸，吳慷仁配合醫生吩咐治療後，聲線終於恢復，笑言比之前更有磁性，令本來擔心回不去的自己，頓時鬆了口氣。他感嘆，年輕時覺得一些小傷都能自己痊癒，現在有了年紀，才發現身體有它的週期，「時間到了，用得多了…必然會退化與需要進場保養…」他也呼籲大眾愛惜身體，同時大讚為他主診的女醫生美麗又溫柔，「終於看到她能笑得出來了…不然真的怕怕。」

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責任編輯：羅嘉欣