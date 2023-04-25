【環境衛生】消息指行會通過提高亂拋垃圾及店鋪阻街定額罰款　民主黨對政府沒採漸進式罰款表遺憾

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政府建議將亂拋垃圾等定額罰款提高至3000元，店鋪阻街則提高至6000元。環境及生態局早前預計，最快經年第二季向立法會提交有關修訂條例草案，若草案在今年中獲立法會通過，最快今年第四季會生效。消息指，行政會議今日（25日）通過有關調高的罰款建議，民主黨稱，反對一刀切將阻街罰款增加至6000元，對政府沒有就店舖阻街採取漸進式罰款表示遺憾。

民主黨民政事務發言人、油尖旺區議會副主席朱子洛表示，阻街罰款金額已多年未作調高，加重罰則有助增加阻嚇性，但認為政府應有累進式罰款機制，對累犯阻街的店舖東主不斷增加罰款，方能對症下藥。而對於初犯的店東則應先給予口頭勸喻，在發出告票前應有適當的緩衝期，對初犯者處予較低罰款，而非初犯就罰6000元。

另外，政府亦建議讓食環署、房屋署、康文署及漁護署均有權就「非法擺放廢物」罪行發出定額罰款，朱子洛指，新增可以發出定額罰款的部門人員執法時必須有清楚身份識別，亦須經過嚴格培訓，對執法過程的步驟及應對需要有充分掌握，避免不當執法或引起不必要的衝突。

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責任編輯：黃小冰