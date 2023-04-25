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【車cam直擊】干諾道西天橋恐怖意外一刻曝光　電單車司機頭部慘遭旅遊巴輾過【有片】

社會 16:28 2023/04/25

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

干諾道西天橋恐怖意外一刻曝光。（Facebook 香港鐵騎館）

干諾道西天橋發生恐怖致命交通意外，一輛電單車與旅遊巴相撞，29歲男電單車司機頭部被一輛藍色旅遊巴輾過，當場證實死亡。詳情即看：【下一頁

事發一刻行車紀錄儀片段流出，從影片中可見，一輛電單車沿西隧出口往中環支路方向行駛時，懷疑意圖轉向另一條行車線行駛，逐漸靠向正於鄰近行車線行駛的一輛藍色旅遊巴。期間電單車靠向旅遊巴前輪位置，鐵騎士被旅遊巴撞倒並被輾過頭部。旅遊巴在意外發生後，車尾燈亮起一度減速，惟並沒有停下，依然往前駛去。

警方其後經追查，在小西灣富欣路小西灣漢華中學尋獲肇事旅遊巴。該名31歲旅遊巴男司機涉嫌意外後沒有停車及意外後沒有報案被捕，現正被扣留調查。

據了解，死者並未持有正式駕駛執照，僅持學習駕駛執照。根據運輸署規定，學習駕駛人不可駛入快速公路，只可在規定的時段內駕駛，並且不得駛進若干道路。車輛一般不可載客，所駕駛的車輛，必須掛上「學」字牌。

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記者：黃穎津

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