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【高官外訪】孫東今晚啟程訪瑞士　將親為參加「日內瓦國際發明展」的香港代表團打氣

政治 16:25 2023/04/25

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

創新科技及工業局局長孫東今晚會啟程往瑞士。（資料圖片）

港府高官連月來頻頻赴內地或海外訪問，最新是創新科技及工業局局長孫東，他今晚會啟程往瑞士，促進兩地在創科方面的交流及合作。

孫東此行，會親自到日內瓦，為參與2023年日內瓦國際發明展的香港代表團打氣。代表團由約500名來自大學、研發中心、研發實驗室、科技企業、政府部門及中學的成員組成，今屆破紀錄地提交共293個參加項目。

另外，他亦會與當地創科界領袖及企業會面，介紹香港創科發展最新情況，以及與創科相關的投資、營商機遇，令會參觀當地大學、藥廠等。

除了今日出發的孫東，公務員事務局局長楊何蓓茵亦於今日訪京，加上帶領紀律部隊首長在內地訪問的保安局局長鄧炳強，帶領社福界訪粵的勞工及福利局局長孫玉菡，港府目前有4位局長不在港。

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責任編輯：關景騰

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