【危駕致死】新蒲崗除夕夜兩途人被撞斃　26歲司機認危駕還押候判

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26歲男司機涉於2021年除夕夜於新蒲崗超速駕駛私家車，撞向的士後剷上行人路，導致2名途人死亡，2人嚴重受傷。涉案私家車司機今（25日）於區域法院院承認危險駕駛引致他人死亡及身體受嚴重傷害共2罪，押後至5月11日作進一步求情及判刑。死者家屬旁聽時哭訴「我個女得23歲，你良心過意得去咩」，亦有家屬稱「哋屎啦你」，暫委法官表示明白家屬心情，勸喻家屬勿打擾法庭程序。

被告吳家俊（26歲），控罪書上未有報稱職業，今承認1項危險駕駛引致他人死亡罪，以及1項危險駕駛引致他人嚴重受傷罪。控罪指，被告於2021年12月31日，在新蒲崗大有街與八達街交界，危險駕駛1輛私家車，引致施霧阳及李永強死亡，以及引致廖英羽和林碧賢身體受嚴重傷害。

案情指，案發日下午，的士司機接載兩名乘客沿著新蒲崗大有街行駛時，聽到後方發出巨響及感到車身被撞，司機下車查看發現被告駕駛的黃色私家車與的士相撞後，再高速衝向行人路撞向行人，最終撞向商店捲閘停下，現場遺下24米車胎痕。

控方指，政府化驗師分析後發現肇事私家車案發時車速曾高達每小時81公里，事故造成2死3傷，5人均在案發時途經案發行人路後被撞倒。2名死者被撞致昏迷不醒，23歲女死者施霧阳當場不治，63歲男死者李永強則於晚上送院後不治，兩名死者身體多處骨折，死因為身體多處受傷。

男傷者廖英羽被撞致右腳變型和脛骨骨折等，及至2022年1月才出院，及後需轉為文職工作，至今仍感痛楚及需定期覆診。林姓女傷者則被撞至顱內出血、雙腿和左臂骨折，留院至2022年3月，至今仍無法工作及而使用拐杖，甚至使用輪椅。

代表律師求情時形容本案屬悲劇，事件引致2人死亡，2人受嚴重傷害。被告現時深感悔疚，亦明白無論多大的歉意亦不能撫平死傷者家屬的傷痛。

代表律師續指，本案的超速程度並非最嚴重，被告超速亦非為了炫耀，事件亦不涉及酒後駕駛。被告雖然曾有3次交通紀錄，但情況並非最差。

兩名死者家屬今均有到庭旁聽，其間有女家屬在被告代表律師求情時哭訴，「我個女得23歲，你良心過意得去咩」，亦有家屬稱「求咩情啊」、「哋屎啦你」。

暫委法官表示明白家屬心情，但法庭亦有職責處理聆訊程序，希望家屬不要打擾法庭程序，又呼籲死者及被告家屬在離開法院前冷靜情緒。暫委法官將案押後至5月11日，以待進一步求情及判刑。

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記者：梁錦麟