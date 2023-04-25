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【互委會】房委會收回約1200個互委會辦事處　部分將租予「關愛隊」

政治 17:05 2023/04/25

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房委會轄下合共約有1200個互委會辦事處收回後，部分將租予「關愛隊」。（資料圖片）

政府早前通知所有互委會須於今年1月1日之前解散，房屋局今日指，房委會轄下合共約有1200個互委會辦事處收回後，部分會改建為住宅；部分將租予「關愛隊」。

房屋局今日在立法會文件指，房委會轄下合共約有1200 個互委會辦事處，當中大部分的面積介乎 10 至 20 平方米，政府於 2022 年 3 月 30 日通知所有互委會須於今年 1 月 1 日之前解散。根據互委會辦事處的租賃條款，互委會一旦解散，租用權即自動終止，其辦事處須交還房委會。

立法會文件指，約有 200 個互委會辦事處位於公共租住房屋大廈保安閘範圍內，房屋局指，基於保安理由，此200 個位於大廈保安閘範圍內的單位只適合作住宅用途或供屋邨內部使用。當局會優先把它們改建為住宅，如改作住宅用途不可行，餘下的單位連同其他位於大廈保安閘範圍外的合適單位將預留供屋邨內部使用，以支援屋邨的日常管理工作。現時，約有50個單位可改建為住宅，單位面積介乎15至40平方米，當局稱會盡力探討將更多單位改建作住宅用途，以滿足社會對公營房屋的殷切需求。

房屋局表示，為支持「關愛隊」的運作，會預留部分收回的互委會辦事處，租予「關愛隊」用作地區辦事處。當局指，一般而言，獲當區民政事務專員支持的「關愛隊」，將符合資格申請以兩年期暫准證形式及以優惠租金，租用可供使用的互委會辦事處。

另外，房屋局指，部分互委會辦事處收回後，會用作都市固體廢物設施房，或環保署的「回收便利點」。

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責任編輯：區綽彥

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