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【李啟言傷勢】阿Mo靠機械可行1萬3千多步　李盛林牧師感動：大家都喊

娛樂 17:06 2023/04/25

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

MIRROR演唱會在去年7月28日的第4場演出時，在舞台上方懸掛的大型LED顯示屏突然墮下，當中受傷的李啟言（阿Mo）然留醫。而李啟言父親李盛林牧師在事故後，在每個周六晚發代禱信。

在早前代禱信中，李盛林牧師解釋外界以為阿Mo已可自主活動，其實阿Mo四肢仍未能自主活動，而是要借助機械幫助。

於今天早上，李牧師在羅乃萱網上直播訪問解釋指，現在阿Mo在醫護、儀器幫助下，可以嘗試踏步，最近練習已可行1萬3千多步。

【李啟言傷勢】阿Mo每晚要拉鬆4次肌肉才能入睡　吞嚥受造口疤痕影響不順

李牧師（左）揭受羅乃萱（右）訪問。

肌肉強化了不少

李牧師詳細解釋說，阿Mo頭部會貼些連接電腦的儀器，電腦程式會分析阿Mo的腦電波，再傳遞指示手上的儀器，令他的手可開合。

他表示，現時阿Mo的手臂及肩膊的肌肉透過這機械而強化頗多，至於肩膊在機械幫助下可擺動，坐著時可靠雙手平衡身體。

阿Mo與女友So Ching。

感動到哭出來

李牧師回憶稱︰「睇住佢第一次行嘅時候，好難想像到，大家都喊。因為當初入去（醫院），Day 1 醫生話覺得佢95%一世瞓喺度...之後可以企，好感謝神。」

李牧師續稱：「呢個對阿Mo好大鼓勵，而且卧床咁耐要佢起身，其實都驚會發生兩個極端反應︰一係血壓上升爆血管，一係就驟降休克，結果好正常。前日再做，計算咗佢可以踏1萬3千幾步，而且血壓平均。對一個患上輕微高或低血壓嘅人嚟講，阿Mo比佢哋（血壓）更正常。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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