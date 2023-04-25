【醫學院】傳科大擬開醫學院　科大稱按社會需求探求不同方案

▲ 近日流傳科技大學有意成立醫學院，並開辦醫科課程。（資料圖片）

為紓緩本港醫生荒，香港大學及中文大學兩間醫學院近年逐步增加醫科生學額。近日流傳科技大學有意成立醫學院，並開辦醫科課程，科大回應查詢時未有正面回應，僅稱本港醫護服務需求更形迫切，而科大一向會按社會需要「探求不同方案的可行性」。

近日網上流傳科大計劃成立醫學院，未來開辦醫科主修課程。另有消息指，科大擬辦的「醫學院」，定位有別港大及中大，未必針對培訓醫生，而聚焦醫學研究。

科大回應表示，一向會按社會發展及需要，不時提出教研計劃，並與相關持分者聯繫，探求不同方案的可行性。科大續指，隨著香港人口老齡化，健康護理及醫療服務需求更形迫切，健康科技和生物及轉化醫學一直是科大六個重點前沿科學領域之一，相關策略亦早已包括在科大策略發展計劃2021-2028之中，未來科大會繼續致力推動相關發展，以應對及滿足社會當下及未來的需求。

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記者：馮琪雅