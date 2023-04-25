  • 22°C
香港時間 : 2023425日 (週二) 17:50
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【總結行程】民建聯設大灣區恆常聯絡機制　梁熙︰短期內與東莞合辦「Hong Kong Week」

政治 17:08 2023/04/25

分享：

分享：

熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

民建聯總結大灣區訪問行程。 （民建聯直播截圖）

特首帶領的大灣區訪問團昨日結束考察行程回港，民建聯今日總結行程，民建聯副主席陳克勤稱，民建聯已設立大灣區恆常聯絡機制，分別由19名立法會議負責聯繫。負責東莞的民建聯立法會議員梁熙透露，短期內，會與東莞合作，舉辦「Hong Kong Week」活動，擬在東莞的核心街道，向東莞朋友介紹香港的景點、科技等，展示香港的最新情況。

中期而言，將與東莞政府共同設立不同的委員會，在工商、婦女、青年等方面，促進雙方交流。梁熙續指，長遠而言，東莞政府希望可設立「莞港合作區」，建議參考蘇州的新加坡工業園，做到優勢互補。

陳克勤則表示，過去特首和立法會議員曾兩度一起出訪內地，形容當時中央政府非常有誠意與反對派溝通，惟反對派往往借機做「政治騷」，對訪問成效大打折扣。至於今次訪問團，是由愛國者治港原則下產生的立法會、特首及高官組成，大家有機會可用心了解、交流，展現了愛國者治港下，行政立法關係改善、做實事的面貌。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸

相關文章

【大灣區考察團】葉劉淑儀︰考察團意義重大　可促進大灣區城市融合
18:02 2023/04/21
【大灣區考察團】葉劉淑儀︰考察團意義重大　可促進大灣區城市融合
【大灣區考察團】首站與深圳官員餐敘　陳國基：孟凡利講解了深圳經濟和科技發展
20:44 2023/04/21
【大灣區考察團】首站與深圳官員餐敘　陳國基：孟凡利講解了深圳經濟和科技發展
【大灣區考察團】李家超︰佛山有完善產業和生產鏈　與本港科研合作空間大
19:29 2023/04/23
【大灣區考察團】李家超︰佛山有完善產業和生產鏈　與本港科研合作空間大

你可能感興趣

【大灣區考察團】葉劉淑儀︰考察團意義重大　可促進大灣區城市融合
18:02 2023/04/21
【大灣區考察團】葉劉淑儀︰考察團意義重大　可促進大灣區城市融合
【大灣區考察團】首站與深圳官員餐敘　陳國基：孟凡利講解了深圳經濟和科技發展
20:44 2023/04/21
【大灣區考察團】首站與深圳官員餐敘　陳國基：孟凡利講解了深圳經濟和科技發展
【大灣區考察團】李家超︰佛山有完善產業和生產鏈　與本港科研合作空間大
19:29 2023/04/23
【大灣區考察團】李家超︰佛山有完善產業和生產鏈　與本港科研合作空間大
梁熙 新加坡 蘇州 東莞 民建聯 大灣區 政治 香港 立法會 行政

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
18:09 2023/04/12
【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
12:21 2023/04/18
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命
12:08 2023/03/11
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命