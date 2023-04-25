【總結行程】民建聯設大灣區恆常聯絡機制　梁熙︰短期內與東莞合辦「Hong Kong Week」

▲ 民建聯總結大灣區訪問行程。 （民建聯直播截圖）

特首帶領的大灣區訪問團昨日結束考察行程回港，民建聯今日總結行程，民建聯副主席陳克勤稱，民建聯已設立大灣區恆常聯絡機制，分別由19名立法會議負責聯繫。負責東莞的民建聯立法會議員梁熙透露，短期內，會與東莞合作，舉辦「Hong Kong Week」活動，擬在東莞的核心街道，向東莞朋友介紹香港的景點、科技等，展示香港的最新情況。

中期而言，將與東莞政府共同設立不同的委員會，在工商、婦女、青年等方面，促進雙方交流。梁熙續指，長遠而言，東莞政府希望可設立「莞港合作區」，建議參考蘇州的新加坡工業園，做到優勢互補。

陳克勤則表示，過去特首和立法會議員曾兩度一起出訪內地，形容當時中央政府非常有誠意與反對派溝通，惟反對派往往借機做「政治騷」，對訪問成效大打折扣。至於今次訪問團，是由愛國者治港原則下產生的立法會、特首及高官組成，大家有機會可用心了解、交流，展現了愛國者治港下，行政立法關係改善、做實事的面貌。

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記者：趙居逸