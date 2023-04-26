【避孕謬誤】性教育脫節 年青人誤信低成效避孕措施 錯解安全期容易意外懷孕

香港本地學校教育課程一向較為著重學科教育及品德教育，對於性教育卻嚴重脫節，性教育機構糖不甩發現，過往的性教育只不鼓勵學生發生性行為，卻忽視正確避孕措施知識的教育。2022年度糖不甩曾到訪超過50間學校，為逾8000學生人次舉辦性教育工作坊，發現學生普遍對性知識存有很多誤解，不少學生誤信「前七後七」的安全期很安全，或以為體外射精可有效避孕，「其實很多因素會影響避孕套成效，所以性教育課更需要花時間教授正確方法。」除了男性主導的避孕措施外，同時選用女性避孕方案，更可達至雙重保障。

安全套使用不當 變不安全

透過學校訪問及工作坊，糖不甩驚覺學生對避孕措施存有很深的誤解，糖不甩代表舉例說：「兩個安全套更安全、清洗陰道可避孕、不同姿勢性交可減低懷孕風險，仍都是經常聽到的謬誤。」其實任何避孕措施，只要使用不當，就會大大影響成效！最常被使用的安全套，有較大機會受人為因素影響成效，甚至高達18%的意外懷孕機會，例如使用不當，並非全程使用、尺寸不合適、過程中損壞，甚至因同時使用兩個安全套引致磨損，都會令安全套不再安全。

零成本避孕方法 安全期計算複雜成效低

由於成本低又不需要尋求醫生協助，不少年青人都會使用「安全期」計算或體外射精這類不需花錢的避孕措施，但這兩種方案都絕對不可靠！先說安全期，它是指避開女性最容易受孕的排卵期時進行性行為，因為月經周期之間的兩個安全期由排卵期隔開，在這幾天進行性行為，理想地懷孕的機率也會減低；但安全期計算需要準確掌握自身的生理跡象來計算，包括充分了解自己的月經週期天數、基礎體溫的波動、子宮頸黏液變化等，因此計算方法絕不是「前七後七」這麼簡單。

安全期計算首先要連續6至12個月量度及記錄自身的基礎體溫作記錄，排卵後基礎體溫會升0.2℃至0.6℃，月經來臨前則會回落至正常水平，然而由於體溫變化輕微，其他因素如天氣炎熱、生病發燒、室內氣溫等，都會令量度不準確。子宮頸黏液變化記錄剛需要每日拭抹陰部，以便觀察及記錄分泌物的狀況，才可了解子宮頸黏液變化。因為在排卵期間白帶增多，變得較黏並呈蛋白狀；但要注意的是，子宮頸的黏液分泌會受不同因素影響，尤其青春期女性發育期間，生理的改變亦會令子宮頸的黏液分泌不穩定。安全期計算方法複雜，容易出錯，當未能準確地計算出安全期，或生理周期因為實際身體狀態而有所改變，安全期確實日子未似預期，所謂的安全期一點都不安全了。

至於「體外射精」之所以不可靠，是由於太多不確定的因素，因為不能確定所有的精子都會在高潮射精時才釋放出來，部分精子可能在性交過程中提前溢出，或射精前釋放的尿道球腺液或分泌物都攜有足夠的精子，足以令女性懷孕。所以就算很成功地完成體外射精，仍會有可能懷孕。

避孕藥長期服用 不致肥不減懷孕可能

性教育的不足，令年青人根深柢固地認為避孕是男性的責任，並只懂選擇男性主導避孕方法，甚至對女性自主避孕方法存在嚴重誤解，如服食避孕藥會引致肥胖及不育等。性教育機構糖不甩呼籲：「現代性教育課程需要認真修改，灌輸正確的避孕及性知識 ，例如不同避孕方法的利弊及成效，讓同學有能力作出知情決定，選擇合適自己的方法，同時更要令男女同學皆明白採取雙重防護的原因及其重要性，從根本降低避免意外懷孕的機會。」

事實上，避孕藥避孕成功率可高達99%，如能正確及每天準時服食避孕丸，避孕成效非常高，很多人誤會避孕藥有機會導致身型肥胖或水腫，其實新型避孕藥雌激素成份較低，某些黃體酮更有抗水腫成份，儘管如此，但避孕藥不應當作減肥藥服食。

口服避孕藥可以說是女性主導避孕方案中最被常用的一種，但原來不少人誤會如長期服用會導致不孕，其實只要停服一兩個月，已經可重新開始備孕。世衞指引亦指出：「於停藥後，1年內有正常頻率性行為，懷孕率成功率仍然可達7至8成。而且理論上避孕藥是可以一直長期服食直到接近更年期。」

參考資料:

Family Planning - A global handbook for providers 2022 edition

(特刊)