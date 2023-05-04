【職場文化】女生不甘面試失敗去信問原因　打動公司改變主意成功獲聘

▲ 台灣一名女子面試後收到拒絕錄取的「感謝信」，她去信詢問拒絕的原因，豈料此舉令對方改變心意，轉而聘請她。

想要的事情要盡力去爭取，爭取過雖然未必會成功，但不試便一定沒有機會。台灣一名女子面試後收到拒絕錄取的「感謝信」，她去信詢問拒絕被錄用的原因，豈料此舉令對方改變心意，轉而聘請她。網民看到女子的經歷後都說要把此技巧學起來，也有網友笑言，「難道這就是欲拒還迎？」

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該名女子在網上論壇以「收到面試感謝函後回信 結果變錄取了」為題發文。她開首表明自己剛剛才完成小學的實習，照著人生的規劃路線是應去信學校應徵教師。但是，女子突然對自己有所質疑、怕自己會力有不逮，

拿到那張空虛的教師證，深感自己無法接受一輩子當老師的生活（無法駕馭小孩）。

女子於是萌生想法，給予自己3到5年的時間到其他範疇闖一闖。她去信到一間自己喜歡、但非自己學科相關的行業公司相約面試。女子對自己當日的面試表現頗滿意，而且面試的職位工資只有3萬台幣(7,800港幣)，她深信以自己的學歷是不難拿下職位的。

豈料，女子不久便收到了拒絕錄取的「感謝函」，她直言是「整個晴天霹靂」。由於她真的很想進到該公司工作，於是便去信了解被拒的原因。原來，該公司是對剛畢業新生有所顧慮，怕他們將來會有更好的發展，會做不久。

禍與福互相依存，往往福因禍而生，相信是女子積極而自信的態度令面試公司改變心意，最終錄取了她。文末，女子以此經歷鼓勵正在求職或已收到「感謝函」的人要多一點自信，因為機會可能只差一步就能抓到。

此帖文確實對網友們發放了不少正能量，「恭喜，我以為會有這種現象是因為正取放棄所以往下遞補」﹑「恭喜！你很有勇氣也很替你開心！」﹑「我若是主管，收到妳的回信詢問原因，我肯定會重新考量、甚至錄取你！」﹑「不錯啊 有時候積極的態度的確很重要 而且『主動』也是加分。」

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責任編輯︰陳珈希