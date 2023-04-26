【創業追夢】打半世工曾任Hermes+AMM高層毅然創業　開酒吧悟高薪厚職到低薪快樂的選擇

▲ 曾出任奢華品牌及娛樂製作公司高層的Grace，毅然創業開酒吧，開業前3個月，她更去了一間位於灣仔的酒吧當兼職員工，體驗工作流程。

人生總會遇上不同工作和經歷，對Grace來說，她的人生很是精采，曾當上Hermes Head of Maison、到亞洲心動娛樂（AMM）的總經理、甚至現在是Source Bar的老闆娘。每一份工作幾乎都是由她一人開山劈石練就出來，笑言天生命格是「開荒牛」的她，從工作中學懂了很多做人處事的方式，揚眉女子捨她其誰？

性格健談開朗的Grace，身旁很多朋友都說她在工作上的際遇很神奇，這一點她從不否認，的確，看看Grace的履歷，每一份工種都來得截然不同，絕對可以用風馬牛不相及來形容。

摸著酒杯，呷著一口雞尾酒的她笑著地說：「於Hermes工作8年，那時候品牌剛要在香港推出傢俬系列，並於銅鑼灣利園店推出，自己是家品部的開荒牛。之後離開去到從事娛樂製作的亞洲心動娛樂當上總經理，於疫情籠罩期間工作了兩年。適逢於一個飯局上朋友告知上環有一間新酒店開張，位於酒店內1樓有一小空間銳意打造成一間精緻的酒吧，問我可有興趣一試？」

▲ Grace認為一生中機遇甚多，當中遇上很多伯樂，她說：「我覺得做工作，不一定要你有很多銜頭，攞過很多獎，而是在你的工作過程中給人看到你是一位肯付出努力和值得信賴的人。因此，每當他人須要創業時，不論甚麼種類，總是立即會想起我，或許下一次要開一間燒味舖亦難不倒我呢，哈......」（攝影：黃建輝）

面對著這些突如其來的機會，Grace見怪不怪，心裏卻回味著以前往巴黎公幹時，放下行李後總會飛奔到當地的cocktail bar藉此減壓，但喜歡一杯在手的她，並不代表可以做其酒吧老闆，不過，晚飯過後腦裏卻有一把聲音叫她多加考慮。

「打了半世工，是不是往後的日子都要做著同一份工作？況且現在slash風氣盛行，就算最終輸了，只要有信心和勇氣就可以捲土重來。」及後Grace又再一次欣然接手新的挑戰，邁向一個從來未接觸過的領域。

我在酒吧的日子

Cocktail bar和大家所認知的酒吧不同，但Grace深明要開cocktail bar，並不是請一個酒保、賣幾杯酒就此完事，為了懂得深入了解酒吧的營運，早於Source Bar開業前3個月，她就去了一間位於灣仔的酒吧，硬著頭皮當上兼職員工。

▲ Cocktail bar的調酒師除了如像做實驗般調校美酒外，還要俱備敏感的觸覺去洞悉顧客心理。（攝影：黃建輝）

「誠然，接手開cocktail bar我不是不恐懼的，恐懼是來自自己對這個行業的不熟悉，不可以用固有的經驗來衡量對與錯，唯一可以做的事就必須要信賴日後的團隊，以及我親身體驗這一行究竟是甚麼一回事。

在當酒吧兼職員工的日子，洗碗、掃地、落單，甚麼『濕碎』的事情都會做，會觀察顧客們的要求，學懂了和客人互動的重要性。」

▲ 由Grace經營的Source bar座落於上環，鄰近大量海味店，今次她又有鬼主意，在開發「小吃」種類時不忘加入一些傳統的中國素材於西洋小食裏，例如圖中的牛肩胛他他就糅合了日式小食的味道。（攝影：黃建輝）

「就好像調酒師的詞義（bartender），當中的意思包含著一份關懷（tender），Cocktail bar的調酒師除了如像做實驗般調校美酒外，還要俱備敏感的觸覺去洞悉顧客心理。舉一個例子，有顧客來到訴說喝4杯就會『到頂』，稱職的調酒師就會事前去計劃4杯雞尾酒如何調配和分配，待顧客品嚐完後會開心而去，而同時又不會酩酊大醉，這是一門很考工夫的學問呢。」

專業的重要

Grace經常在嘴邊掛著的說話，是寧願要「高薪厚職」還是要「低薪快樂」？亦是她每一次選擇工作時謹記的座右銘，雖然回顧從前她每份工作性質都是南轅北轍，但3份工都有著一個共通點，就是必須要面對大量人際關係，這方面她笑說絕對難不倒她。

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「我覺得自己有親和力，和陌生人相處我是得心應手的，3份工作都要面對人群，叫我學懂了如何對不友善人的相處態度，同時又要不失大方。工作上難免會出現一些無意義的挑釁，要做到八面玲瓏談可容易。在工作上，我們不一定須要喜歡自己的上司或同事，但不可以被情緒牽動工作，要做到專業，這可是我終身要學習的課題呢﹗」

記者：何偉雄