【創業追夢】打半世工曾任Hermes+AMM高層毅然創業 開酒吧悟高薪厚職到低薪快樂的選擇
人生總會遇上不同工作和經歷，對Grace來說，她的人生很是精采，曾當上Hermes Head of Maison、到亞洲心動娛樂（AMM）的總經理、甚至現在是Source Bar的老闆娘。每一份工作幾乎都是由她一人開山劈石練就出來，笑言天生命格是「開荒牛」的她，從工作中學懂了很多做人處事的方式，揚眉女子捨她其誰？
性格健談開朗的Grace，身旁很多朋友都說她在工作上的際遇很神奇，這一點她從不否認，的確，看看Grace的履歷，每一份工種都來得截然不同，絕對可以用風馬牛不相及來形容。
摸著酒杯，呷著一口雞尾酒的她笑著地說：「於Hermes工作8年，那時候品牌剛要在香港推出傢俬系列，並於銅鑼灣利園店推出，自己是家品部的開荒牛。之後離開去到從事娛樂製作的亞洲心動娛樂當上總經理，於疫情籠罩期間工作了兩年。適逢於一個飯局上朋友告知上環有一間新酒店開張，位於酒店內1樓有一小空間銳意打造成一間精緻的酒吧，問我可有興趣一試？」
面對著這些突如其來的機會，Grace見怪不怪，心裏卻回味著以前往巴黎公幹時，放下行李後總會飛奔到當地的cocktail bar藉此減壓，但喜歡一杯在手的她，並不代表可以做其酒吧老闆，不過，晚飯過後腦裏卻有一把聲音叫她多加考慮。
「打了半世工，是不是往後的日子都要做著同一份工作？況且現在slash風氣盛行，就算最終輸了，只要有信心和勇氣就可以捲土重來。」及後Grace又再一次欣然接手新的挑戰，邁向一個從來未接觸過的領域。
我在酒吧的日子
Cocktail bar和大家所認知的酒吧不同，但Grace深明要開cocktail bar，並不是請一個酒保、賣幾杯酒就此完事，為了懂得深入了解酒吧的營運，早於Source Bar開業前3個月，她就去了一間位於灣仔的酒吧，硬著頭皮當上兼職員工。
「誠然，接手開cocktail bar我不是不恐懼的，恐懼是來自自己對這個行業的不熟悉，不可以用固有的經驗來衡量對與錯，唯一可以做的事就必須要信賴日後的團隊，以及我親身體驗這一行究竟是甚麼一回事。
在當酒吧兼職員工的日子，洗碗、掃地、落單，甚麼『濕碎』的事情都會做，會觀察顧客們的要求，學懂了和客人互動的重要性。」
「就好像調酒師的詞義（bartender），當中的意思包含著一份關懷（tender），Cocktail bar的調酒師除了如像做實驗般調校美酒外，還要俱備敏感的觸覺去洞悉顧客心理。舉一個例子，有顧客來到訴說喝4杯就會『到頂』，稱職的調酒師就會事前去計劃4杯雞尾酒如何調配和分配，待顧客品嚐完後會開心而去，而同時又不會酩酊大醉，這是一門很考工夫的學問呢。」
專業的重要
Grace經常在嘴邊掛著的說話，是寧願要「高薪厚職」還是要「低薪快樂」？亦是她每一次選擇工作時謹記的座右銘，雖然回顧從前她每份工作性質都是南轅北轍，但3份工都有著一個共通點，就是必須要面對大量人際關係，這方面她笑說絕對難不倒她。
「我覺得自己有親和力，和陌生人相處我是得心應手的，3份工作都要面對人群，叫我學懂了如何對不友善人的相處態度，同時又要不失大方。工作上難免會出現一些無意義的挑釁，要做到八面玲瓏談可容易。在工作上，我們不一定須要喜歡自己的上司或同事，但不可以被情緒牽動工作，要做到專業，這可是我終身要學習的課題呢﹗」
記者：何偉雄