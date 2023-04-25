【子宮頸癌】家計會推合併HPV及子宮頸細胞篩查服務　及早識別癌前病變個案

▲ 家計會執行總監 林慧翔醫生（左一）家計會高級醫生王靜妍（右一）（曾耀輝攝）

子宮頸癌為香港女性最常見的癌症第7位，每10萬名女性中有7.6宗子宮頸癌，但僅52.1%的香港女性表示曾接受子宮頸普查。而家計會推出全新的合併子宮頸篩查檢測服務，將人類乳頭病毒（即HPV病毒的DNA檢測）與子宮頸細胞檢驗（液基薄層柏氏抹片）合併，每次收費為750元，可較早期篩檢癌出癌前病變個案。

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家計會高級醫生王靜妍表示，HPV病毒有機會引致子宮頸癌，大部分感染hr-HPV的人士均沒有任何症狀，並有機會自行清除病毒，但如果持續感染hr-HPV，可能會導致子宮頸出現不正常的細胞病變，甚至發展成癌症。根據世界衛生組織顯示，超過95%的子宮頸癌病例是由持續感染hr-HPV所致。

她又指，合併檢測服務對象為30歲或以上曾經有性經驗的女性，檢驗過程只需採用同一個樣本，便可同時檢測異常細胞及HPV DNA感染，以評估患上子宮頸癌的風險，並於較早期篩檢出癌前病變個案，減低子宮頸癌的發病率。若兩項結果均呈陰性，就診者可延長下次篩查的時間可由3年延長至5年一次；若兩者呈陽性，則直接獲轉介進行子宮頸窺鏡檢查。

至於HPV陽性及細胞檢驗陰性的女性，如基因分型顯示有最高風險的HPV-16或HPV-18，便會轉介進行子宮窺鏡檢查，否則只需按建議時間再接受篩查；而HPV陰性及細胞檢驗陽性的女性，則會視乎細胞病損程度，按建議時間再接受篩查或轉介進行子宮窺鏡檢查。

王靜妍建議，25歲至64歲曾有性經驗的女性定期接受子宮頸篩查，如過早開始有性行為、有多個性伴侶、長期服食避孕丸超過5年、吸煙及曾感染性病等，可按照醫生評估，提早進行或接受較頻密的篩查。

根據2022年衞生署統計，只有52.1%的香港女性曾接受子宮頸普查，低於世衞建議的70%，王靜妍直言情況不理想，並期望2030年達到世衛目標。

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記者：李芷玲