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【十大中文金曲】率先公布優秀歌手大獎名單　MIRROR兩位成員入選

娛樂 18:39 2023/04/25

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

Gin Lee和泳兒出席記招。

「廣播九十五周年 十大中文金曲」頒獎音樂會的籌備工作現正進行得如火如荼。繼早前公布「金曲榮譽大獎」得主後，大會今日（4月25 日）舉行記者會，公布「優秀流行歌手大獎」得獎名單。

記者會上，助理廣播處長（電台及節目策劃）李慶華揭曉今屆「優秀流行歌手大獎」由馮允謙、JW 王灝兒、鄭欣宜、姜濤、MC 張天賦、泳兒、Jer 柳應廷、Gin Lee 李幸倪、衛蘭及 Gigi 炎明熹獲得(排名不分先後）。

得獎歌手泳兒、Gin Lee 李幸倪應邀出席記者會，接受大會第一時間的祝賀並暢談得獎感受，與樂迷分享喜悅。

今屆頒獎音樂會將會向樂壇巨人致敬，邀請新生代音樂人JNYBeatz、石山街為多首張國榮和梅艷芳的經典作品重新編曲，並聯同多位樂壇新晉︰雲浩影、蘇麗珊、吳啟洋、CY 陳宗澤、Lolly Talk、Kerryta、DEZ余宗遙、張蔓莎、陳葦璇、Jamie張天穎、洪助昇、何卓彥及黃筠兒演繹，傳承音樂先驅不斷創新求進的精神。

樂壇天后葉麗儀及香港中樂團轄下香港青少年中樂團（指揮：胡柏端）將分別演繹「 金曲榮譽大獎」得主顧嘉煇的連串金曲，重現煇哥筆下的磅礡氣勢。

最新影片：黃嘉樂訪問

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【TOPick柴犬追星】黃嘉樂與太太領養貓咪享天倫之樂　三口之家伴彼此度重要時刻

撰文 : TOPick柴犬出動

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