【高效溫習法】小學生溫英文默書叫苦連天　名師教4招記詞彙易入腦

▲ Spencer Sir教4招記英文詞彙，溫英文默書更易入腦。

Spencer Sir有一位學生並不是來自傳統名校，IQ也沒有160，但他最近考試英文作文仍進步30分。今日想分享獨家記英文詞彙4大技巧，這個方法亦可應用於英文默書上，幫助小朋友將英文詞彙記入腦。

1. 心理學記憶法

I. 使用圖像記憶法

根據心理學的研究結果顯示，圖像比起文字更容易記得。如果在記英文詞彙時都想像成圖像，定能把詞彙牢牢記在腦海中。

以plight為例–記「plight 困境」這個生字時， 我們可以把p + light分開，分成兩部分， p可以想像成一個倒轉的肥仔， light可以理解為瘦弱的人。然後可以想像一個場景：瘦弱的人被肥仔壓在身上，這便是困境。

II. 無聊聯想法

例如︰

Feet - EE or 2

Steve Jobs–Jobs 他提供好多工作

Step 1. 找出兩個字不同的地方

Step 2. 聯想 讀音

III. 多輸出

–善用ChatGPT / HELLOTALK App

–多用flash cards，例如︰Notion / Quizlet



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2. 使用字根字首記憶法

這個方法可以把不認識的英文詞彙拆開，拆開後會發現有一些已認識的單詞。同學只要把不認識的字詞記好，就可以快速認識新的詞彙。

此外，大部分詞彙都是由字根字首組成的，這樣能記住引伸出來的其他字詞，從而增加詞彙量。

以 impartial為例–解作公平，我會教大家將這個字分為 im / partial，im（不是) 及part（ 一部分）→ 即不是一部分 = 公平

與坊間不同，你應多記字根例外的情況 ，如 unprecedented其實並不是負面的意思 ，解作史無前例的。

3. 每次學習新詞彙只學習一個意思

有些英文單詞一般都會有多種意思，在新學單詞時會很想把所有意思都記住，但這樣會容易令自己產生混亂。

同學應在接觸新詞彙時，只記住當下情況的一種意思，在之後再次接觸運用時才記住另一個意思。這樣會比較有效和清晰地記住單詞的不同意思，避免出現混亂。

4. 活學活用新詞彙 善用「30 5 3」法則造句

平時同學透過電影、電視劇或書本學習到的英文詞彙，可以把特別的單字抄在筆記本裡，然後再寫上解釋並造句，活學活用能令同學對詞彙更印象深刻。

除了默書外，想提升寫作能力，可以善用「30 5 3」法則造句。每日記30個新詞彙，再集中記好5個，嘗試將5個詞彙放入作文入面，再每天作3句 ，比起你每日背100個詞彙更有用。

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