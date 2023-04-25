【DSE2023】中文科閱讀卷台灣散文談生死哲學　考生：欠缺人生經驗不懂作答

▲ 文憑試中文科閱讀卷及寫作卷開考。（曾耀輝攝）

俗稱「死亡之卷」的中學文憑試中文科閱讀卷今日（25日）開考，試卷援引分別出自2位台灣當代作家的散文，教師指難度跟去年相若，惟台灣作家簡媜散文《一竿冷》借山水談及生死，最難理解，有考生稱欠缺人生經驗，不懂作答，亦不知道文言篇章的清代作家紀曉嵐是誰。但試卷仍不乏「送分位」，文言篇章設有多達4題多項選擇題（MC），指定篇章更是考核大熱範文，教師形容考生「識背就會識答」。

閱讀卷課外篇章部分，引用了台灣作家陳列的《我們去唱歌》，作者以樸實筆觸描寫破落寂寞的村子，並對當中的人事寄以無限同情及婉惜；簡媜的《一竿冷 》一文則以山及水為喻，說明傳統文化中仁者及智者的精神，繼而探討生與死的關係；而文言故事中，紀曉嵐的《閱微草堂筆記•卷三》摘錄藉問官的遭遇，指出立身處世，行事需合乎「情」與「法」及兩者的關係，並需做到「哀矜勿喜」。

▼ 點擊圖片放大 +2

在石硤尾一間中學應考的劉同學表示，他自己「欠缺人生經驗」，故不懂作答《一竿冷》題目，又稱不知道文言篇章作者紀曉嵐是誰，未曾看過有關劇集。

考生凌同學則說，感到文言文部分最難，亦不太明白《一竿冷》題目重點及答題方向，但她對指定篇章部分有信心，有寫滿答題簿，只是未有時間覆檢試卷。

廠商會中學中文科科主任簡慧貞指，《一竿冷》考驗考生對生死哲學的領悟，又問及以老人垂釣收結的「巧妙之處」，考生較難做到呼應畫面，將兩者扣連亦具難度。香港神託會培敦中學中文科前科主任曹順祥更指，中文課程過往較少出現《一竿冷》一類哲理文章，該文章以文學論述方式及小說筆法撰寫，又引用柳宗元詩詞《江雪》，為全卷最艱深篇章，並指近年閱讀卷課外篇章有哲理化傾向。

不過，廠商會中學中文科科主任何嘉泳指，考評局近年喜愛採用台灣當代作品設題，故今年取材亦是「預料之內」，整體難度跟去年相若，而文言篇章設有4題選擇題，減省學生將文言文轉作白話的時間，更加是「錫住學生」。簡慧貞又稱，本年指定篇章部分考核「重點溫習範文」，故相信考生「識背就會識答」。

另外，簡慧貞指，若考生選擇重讀具壓力及難度，原因是來年將取消卷三，而卷二將加入實用文考核，形容兩者考核模式「不相像」，卷三期望考生作答字數多，而卷二則要求考生以精簡的文字寫作，擔心重讀生未必能夠取得一定分數。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷