【盛事吸客】楊潤雄：推動更多文體盛事吸引遊客　中出會員倡重振香港不夜城特色

▲ 在交流環節上，有中華出入口商會會員提出重振本港不夜城的特色，藉此吸引一眾喜愛夜生活的遊客。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄近日應邀，與香港中華出入口商會會董及會員交流。楊潤雄在會上表示，政府將推動多項文化體育大型盛事在港舉行，一來有助凝聚社會，二來可以吸引外地運動員和遊客，藉著不同盛事宣傳香港，並能帶旺社會。

楊潤雄表示，政府會以「以文塑旅 以旅彰文」的方向，憑著融合中西文化的獨有特色，吸引外國遊客到訪，助力經濟發展。

在交流環節上，有會員提出重振本港不夜城的特色，藉此吸引一眾喜愛夜生活的遊客；亦有意見提出，政府在推動創意產業的同時，可為香港青年人創造更多影視相關的職位。

中華出入口商會會長貝鈞奇、副會長兼秘書長温幸平、立法會議員(進出口界)黃英豪，以及副會長王賜豪、梁毓雄、何志豪、李秀恒、陳建年、郭英蘭、龐建貽等超過70人出席交流會。

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責任編輯 李志強