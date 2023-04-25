【大學發展】廣東省委常委王曦到訪中大　與段崇智洽聯合培育人才

▲ 廣東省委常委、副省長王曦（左）與中大校長段崇智（右）今日（25日）在會面上交流。（中大提供圖片）

中文大學表示，廣東省委常委、副省長王曦今日（25日）率團到訪中大，與中大校長段崇智等代表就推動國家科教興國、人才強國以及促進粵港科技創新與教育發展等戰略目標，展開交流。

會面上，雙方就人才聯合培育、共建粵港澳實驗室、加強基礎科學研究、推動大科學裝置共用、協同發展創新機制等議題，商討未來合作計畫。

段崇智表示，在過去十幾年，中大很榮幸能夠深度參與廣東省的教育發展和科研建設，推動創新人才培育，校方期望與廣東省進一步加強合作，發揮吸引全球頂尖人才以及與國際接軌的教育及科研水準優勢，借助廣東省的龐大資源與政策支持，為帶動大灣區科技創新和教育發展作出更多的貢獻。

訪問團成員還包括廣東省人民政府許典輝副秘書長、省教育廳朱孔軍廳長、省科學技術廳王月琴廳長及省港澳事務辦公室二級巡視員陳紹鑫等。會後參觀了粵港澳人機智能協同系統聯合實驗室。

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責任編輯：馮琪雅