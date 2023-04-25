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【流感肆虐】兩名兒童染甲型流感後情況嚴重　19個月大女嬰腦病變留醫PICU

社會 20:16 2023/04/25

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

(資料圖片)

衞生防護中心表示，正調查兩宗兒童感染甲型流感嚴重個案，呼籲市民提高警覺。

首宗個案涉及一名有長期病患的14歲男童。他自上周二起出現發燒、咳嗽、流鼻水和皮疹病徵，昨日(24日)到仁濟醫院急症室求醫，其後轉送瑪嘉烈醫院接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。病人現時情況穩定。初步臨床診斷未排除病情與感染甲型流感併發休克有關，進一步化驗正在進行中。

另一宗個案涉及一名過往健康良好的19個月大女嬰。她自4月19日起出現發燒、反覆抽搐、腹瀉和嘔吐病徵，於前日(23日)被帶往伊利沙伯醫院急症室求醫，其後需入住兒童深切治療部接受治療。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發腦病變。病人現時情況嚴重。

衞生防護中心初步調查顯示，兩名病人均沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。中心正繼續調查。

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責任編輯：陳展棋 

流感 衞生防護中心

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