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《中年好聲音》周吉佩奪冠被質疑造馬　大會決定公開決賽各環節得分詳情

娛樂 20:32 2023/04/25

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

（左起）「觀眾最愛好聲音」龍婷、亞軍李佳、冠軍周吉佩、季軍羅啟豪。

TVB綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》在周日（4月23日）舉行總決賽，結果周吉佩（吉吉）以115分力壓獲得111分的李佳，勇奪《中年好聲音》冠軍！

由於吉吉由參賽到決賽一直並非頂頭大熱，加上為增加刺激感，大會於直播當晚並沒有公開6強於快歌競賽部分分數，及最後兩強對決的分數細節（只公布了最終回的整體分數，並沒有詳細列明二人的評審得分及觀眾投票得分），遂惹來質疑傳聞，引發熱話。

大會公開數據

因此大會在今晚（4月25日）透過《東張西望》公開決賽當晚所有回合的分數細節，包括評審在每個回合給予的分數，及兩個回合的觀眾投票得分，當中所有分數均係由黃龍德會計師事務所監察核實，賽果保證公平公開。

據公開數據，吉吉在第一回合的慢歌競賽已領先李佳5分之多，並與該回合第二名的羅啟豪分數相當接近，只差兩分。在慢歌競賽部分，伍仲衡與譚詠麟均相當手緊，伍仲衡給出了兩個15分，唯一的18分就給予了吉吉，其他評審給予吉吉的評分亦沒有一位低過18分，足證吉吉水準所在。

（左起）亞軍李佳、冠軍周吉佩、季軍羅啟豪。

羅啟豪快歌失分

令大眾最關注的快歌競賽，相關部分最高分得主為顏志恒，共獲得91分總分，但因為顏志恒在慢歌競賽部分只獲得83分，所以無緣進級。至於吉吉的快歌競賽表現與慢歌同樣出色，獲得90分，與李佳並列第二名。

而在慢歌競賽表現出色的羅啟豪，因為在快歌部分表現未如理想，獲得86分最低分，與顏志恒一樣無緣進級，並以總分193分力壓龍婷1分獲得第3名。由於吉吉當晚快歌與慢歌均成功奪得超高分數，故即使在首輪的觀眾投票部分獲得最低分數15分，仍穩以第一名資格進級最後回合。

第二回合的「自選必殺歌」，選唱《愛很簡單》的吉吉憑藉深情演唱，成功俘虜評審；七名評審中，竟有六人給予19分接近滿分的超高分數，就連「手緊王」伍仲衡也給出了19分，結果扣掉最高分數及最低分數後，吉吉總成績高達95分，足證實力備受認可。

周吉佩

吉吉實至名歸

在選唱《The Greatest Love of All》的李佳，縱然唱功不容置疑，不過卻未如吉吉般將評審的心一網打盡，只獲三人給予19分，「手緊王」伍仲衡給出17分，最終佳佳在評審評分部分落後吉吉3分。

由於分數差異超過3分，故即使佳佳在觀眾投票方面獲得較多支持，但由於第一名與第二名得分相差只有1分，故佳佳無論如何無緣冠軍。最終，吉吉在第二回合獲得較多觀眾投票支持，無論是細分或是總分均以第一名身份奪冠，實至名歸。

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